Quién es Philippe Aghion, el economista premio Nobel que compartirá panel con Milei y habla de “destrucción creativa”

La visita de Javier Milei a Francia concentra la atención sobre los vínculos económicos entre ambos países y sobre las distintas miradas acerca del rumbo de la economía argentina. En ese marco, el nombre de Philippe Aghion, economista francés y ganador del Premio Nobel de Economía, aparece como una de las figuras destacadas del encuentro, especialmente por su trabajo sobre innovación, crecimiento y “destrucción creativa”.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista Carlos Quenan analizó la relevancia de la visita presidencial a París y explicó las diferencias entre el enfoque de Milei y el de Aghion, a quien definió como un “schumpeteriano social” y un socialdemócrata. Además, señaló que, mientras el economista francés plantea un papel activo de las políticas públicas para impulsar la educación, la investigación y la innovación, el modelo argentino deposita esa dinámica principalmente en el mercado.

Carlos Quenan es un doctor en Ciencias Económicas, se desempeña como profesor titular de Economía en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3. Es vicepresidente del Instituto de las Américas, un consorcio que agrupa a 62 instituciones francesas de investigación y educación superior. Además, es autor de numerosos libros y artículos académicos, entre los que se destaca su análisis sobre los desafíos del desarrollo latinoamericano. Ha brindado asesoramiento a gobiernos de la región y organismos internacionales como la CEPAL y la OCDE.

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Carlos, qué gran gusto volver a hablar con usted en este contexto donde podríamos decir la economía argentina y el gobierno argentino se traslada a París. ¿Qué difusión, qué importancia tiene, o qué importancia le dan, perdón, en Francia a la visita del presidente argentino y al evento, el Argentine Week?

Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Un gusto siempre hablar nuevamente contigo. Bueno, en realidad hay una difusión bastante importante, diría yo. Una difusión bastante importante que no es muy habitual en relación a temas que toquen a la Argentina. Programas de televisión, ha habido varios artículos en la prensa y creo que esto también está ligado al hecho de que ha habido un esfuerzo importante diplomático de Argentina para darle a este evento una cierta relevancia. Sin duda juega también el hecho de que el presidente Milei es, como sabemos, una persona muy singular y que siempre atrae la atención. Dicho esto, después hay, sin duda, los análisis concretos que podemos hacer sobre la significación, sobre el alcance, sobre el contenido de la visita, pero hay una difusión relativamente importante.

¿Y qué importancia real tiene, más allá de esta visibilización que usted dice que es llamativa para lo que normalmente sucede en la Argentina? ¿Va a ser algo importante sobre las noticias de Argentina? ¿Usted estima que va a ser algo importante? ¿Cuál es su propia evaluación?

Bueno, completo lo anterior. Traté de ser sintético diciendo que también hay una cierta relevancia en relación a Francia, porque Francia está con problemas importantes de presupuesto, de déficit, como es sabido, de una deuda creciente, y hay, en la cercanía, ya a pocos meses de la campaña de la elección presidencial de abril próximo, varios candidatos que plantean que hace falta inspirarse de Milei y otros que están, obviamente, en posición completamente diferente. Esto es un puntito de acotación respecto a lo anterior. En cuanto a cómo evalúo esto, bueno, yo creo que efectivamente hay dos dimensiones de esta visita, visto ya desde el ángulo de lo que se podría plantear tomando como base de análisis Argentina. Y es, en primer lugar, una significación económica, es decir, forma parte de este esfuerzo para atraer inversiones que, más allá de los discursos que se han planteado desde hace ya casi tres años, no ha llegado de manera importante a Argentina, como es sabido. No hay un flujo masivo de inversión extranjera directa, hay proyectos, hay mucho interés y, sobre todo, la promoción. De allí el eje central que se le da a la visita en el plano económico: la reunión que va a tener lugar mañana en la OCDE, las inversiones en el sector minero, el litio, el complejo petrolero de Vaca Muerta, etcétera. En ese sentido, hay una significación importante desde esa perspectiva, pero también tiene una significación interna, por así decirlo, respecto de Argentina, hacia la opinión pública. Como Milei busca efectivamente mostrar que es apreciado en el mundo, yo creo que juega también el hecho de que Francia en la prensa es bien percibida por la opinión pública en general latinoamericana, en este caso en Argentina. Da prestigio ser invitado a Francia, participar en actividades, ser recibido por el presidente Macron, en momentos en que justamente hay una serie de dudas frente a las dificultades crecientes que tiene el proceso económico argentino. Sabemos que hay desaceleración, si no recesión, de la actividad económica, y una cierta desconfianza de los inversores, en este caso, más bien de los mercados financieros, que no son los mismos que invierten en el petróleo: los tenedores de bonos y demás. Hemos visto en las últimas semanas aumentar de manera importante el riesgo país. Yo creo que hay esas dos dimensiones y los efectos en relación a la inversión, bueno, van a ser importantes, no hay que desestimar esto, pero son efectos de mediano plazo, pueden avanzar, producirse anuncios importantes. ¿Por qué? Porque hay un interés verdadero en estos sectores dinámicos de Argentina que, como sabemos, van a tener importancia, tienen ya importancia en la generación de divisas en las exportaciones, respecto de los cuales hay un régimen muy favorable para la inversión extranjera, producido a través del RIGI o del RIGI Plus. Pero, en términos concretos, en el corto plazo, no habrá nada que sea tangible en términos de evolución económica específica de Argentina.

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Bueno, usted mencionaba que hay varios candidatos a las próximas elecciones que plantean que habría que imitar a Milei respecto de la reducción del déficit fiscal. Me gustaría que usted nos lo conectara a esto con Le Pen, que obviamente en la Argentina resuena en el sentido opuesto por ser una candidata con tobillera electrónica, y como usted sabrá, en la Argentina se especula a veces con una candidatura aunque sea declamativa de la expresidente Kirchner, aunque con una ideología opuesta. ¿Le Pen también ve económicamente a las medidas de Milei como inspiradoras o Le Pen se comporta más como Trump, que no combate el déficit y, por el contrario, lo que realiza es proteccionismo?

Bueno, hay todavía mucha ambigüedad en relación a las propuestas económicas del Rassemblement National de Marine Le Pen. El eje siempre en esta fuerza política está en otros temas, en el control, la reversión de la inmigración, a menudo sobreestimada, y además del tema migratorio, el tema de seguridad. En el aspecto económico, hay un discurso general que hace alusión a la importancia de tomar en cuenta los intereses de los sectores más populares, reforzar el consumo. Pero sin medidas muy precisas. Y es probable que, porque hay algunos de los que están asociados al Rassemblement National, pienso en el alcalde de Niza, Éric Ciotti, que era dirigente de Los Republicanos, del ala derecha tradicional de los partidos tradicionales de Francia, que se ha asociado claramente a Marine Le Pen y a Jordan Bardella, el candidato a presidente y el que podría ser el primer ministro, aunque está ahora asediado por un tema importante en términos de su presunta vinculación a un discurso antisemita hace unos cuantos años. Pero bueno, como quiera que sea, Ciotti es uno de los partidarios de la motosierra, por ejemplo. Está en el entorno del Rassemblement National. Podría ocurrir, por ejemplo, que mantenga esta fuerte orientación de seguridad y de migraciones frente a las dificultades que encuentre si llega a ganar las elecciones, ante ajustes draconianos, que decía. Ahí aparezca así una influencia de Milei. No aparece claramente central Marine Le Pen. Por otro lado, el presidente Milei no plantea tener relacionamientos con ninguna fuerza política, que se sepa, porque no hay mucha claridad, hay cierta opacidad sobre el programa general de las elecciones aquí en Francia. Lo que sí se plantea es tratar de tener intercambio. En todo caso, lo dicen las entrevistas públicas con economistas prestigiosos de Francia.

Ahí iba, ¿no? Por lo que tengo entendido, con Philippe Aghion, a quien usted creo que bien conoce.

Bueno, sí, sí, conozco muy bien a Philippe Aghion. Hemos interactuado en muchas cosas y además, bueno, él es muy conocido aquí en Francia, obviamente, y en el mundo. Sí, bueno, eso es una ambigüedad que hay en el programa, porque incluso creo que lo ha dicho en una entrevista que publicó aquí la revista Le Point, entrevista hecha al presidente Milei antes de salir de Buenos Aires, creo que ayer, en la cual él señalaba que tenía previsto una conferencia con Philippe Aghion, que sería un intercambio con él. Creo que utilizó una metáfora futbolera o futbolística, diciendo que eso sería como intercambiar o hacer pases, uno o dos, con Messi o con Zidane. Pero en realidad, eso no está claramente en el programa. Sí que en el Paris Economic Forum, que creo que se reúne el viernes, hay un premio que se le va a entregar a Philippe Aghion y otro reconocimiento también al presidente Milei, pero no sé si van a coincidir. En cualquier caso, esto aparece efectivamente como una perspectiva de prestigiar aún más la visita por parte del presidente Milei, pero está claro que, desde el punto de vista de las orientaciones específicas de uno y otro, hablando ya en términos de economía y de economistas, sabemos que Milei reivindica su anarcocapitalismo y sus planteamientos y sus enfoques ultraliberales. En cambio, Philippe Aghion, que yo conozco muy bien, es un schumpeteriano social, es un socialdemócrata, digamos, en términos de sus posicionamientos políticos.

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Ahora, él gana el premio Nobel, o comparte el premio Nobel, casualmente, por lo que sería el crecimiento sostenido con destrucción creativa, por Schumpeter, obviamente, la destrucción creativa, que es algo que continuamente en la Argentina se menciona como argumento frente a la destrucción, que la destrucción es creativa en el sentido de que está siendo partera de un futuro crecimiento sostenido. Me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia las diferencias entre un schumpeteriano socialdemócrata, como podría ser Philippe Aghion, y, bueno, por qué ganó el premio Nobel, y qué es esto del crecimiento sostenido con la destrucción creativa, y sus diferencias con Milei, como recién comenzó a marcar.

Bueno, él ganó el premio Nobel en un trabajo también colectivo, con otros economistas, pero gracias a un modelo de crecimiento, justamente donde aplica el enfoque, matematiza el enfoque schumpeteriano de la destrucción creativa y la innovación ligada a esto, cómo favorece la innovación, que considera un motor fundamental del crecimiento económico. Yo diría, para ser simple, la diferencia esencial está en que un schumpeteriano social promueve que esa destrucción creativa esté orientada por las políticas públicas. De hecho, lo repite insistentemente Philippe Aghion: que promuevan la educación superior, la research, es decir, la investigación y la innovación, y no como se está dando en el contexto argentino, donde se habla de destrucción creativa, pero sin que haya verdaderamente ninguna política pública orientada a favorecer una dinámica productiva. Se confía o se plantea que esto lo va a hacer espontáneamente, y principalmente el mercado. Yo creo que ahí estaría la diferencia central.

Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar con usted, valoramos mucho el aporte que nos realiza y seguramente volveremos, una vez que todo esto ya haya pasado, a hacer un balance. Muy gentil.

Muchas gracias. Hasta pronto.



LMM