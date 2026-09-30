Manu Jove apuntó contra Javier Milei tras sus dichos sobre Maru Duffard: “Le gusta maltratar mujeres”

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un fuerte cruce con una periodista en redes sociales. Esta vez apuntó contra Maru Duffard, a quien cuestionó por sus declaraciones sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2027 y calificó con duros insultos. Tras esa escalada el periodista, Manu Jove salió a defender a su colega. “Porque además de impresentable el tipo es tremendamente cagón”, afirmó en X.

El episodio comenzó a partir de una entrevista que Duffard mantuvo con Máximo Kirchner. En ese contexto, la periodista planteó que existe un debate pendiente sobre el hecho de que una parte de la sociedad quiera votar a la expresidenta, pese a su situación judicial.

“A mí me parece muy interesante una cosa que él dijo, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto. Entonces ahí me parece que como sociedad nos debemos un debate porque eso es cierto. Ahí hay una cosa para tener en cuenta de funcionamiento democrático”, sostuvo Duffard.

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Las declaraciones generaron una reacción inmediata de Milei, quien apuntó directamente contra la periodista a través de X. En una primera publicación, sostuvo que Duffard estaba impulsando la instalación de Cristina Kirchner como candidata para 2027.

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“Maru Duffard encabeza el operativo de instalación de Cristina candidata 2027”, escribió el Presidente, y cuestionó que la periodista planteara la posibilidad de un debate sobre la participación electoral de la expresidenta.

En otro de sus mensajes, Milei volvió a utilizar fuertes descalificaciones contra la periodista. “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco... CIAO!”, escribió.

Los insultos de Milei y la respuesta de Manu Jove

El Presidente continuó con sus cuestionamientos y publicó otro mensaje titulado “LA LÓGICA CORRUPTA DE DUFFARD”. Allí contrapuso las críticas que, según su interpretación, recibe por sus insultos a periodistas con el planteo de Duffard sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

“Si Milei putea: ‘eso es antidemocrático’. Si la corrupta más grande de la historia argentina condenada en todas las instancias quiere ser candidata: ‘me parece nos debemos un debate sobre el funcionamiento democrático porque la gente la quiere votar igual’”, escribió.

En la misma publicación, Milei sostuvo que no existe ningún debate pendiente sobre el tema y volvió a atacar a Duffard. “Esto es el periodismo basura que tiene la Argentina”, afirmó.

El Presidente también utilizó otros insultos contra la periodista y cerró una de sus publicaciones con la frase “ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”.

El episodio generó la reacción de otros periodistas. Entre ellos estuvo Manu Jove, quien aseguró que Milei ya lo había insultado anteriormente, aunque sostuvo que esta vez el ataque contra Duffard tuvo una intensidad diferente.

“Ustedes saben que el impresentable del Presidente me ha puteado en distintas ocasiones, pero nunca con la violencia e intensidad con la que hoy insulta a Maru Duffard”, escribió Jove.

A partir de allí, el periodista vinculó los ataques con el género de quienes reciben las críticas del Presidente. “¿Saben por qué? Porque soy hombre. Y tenemos un Presidente que disfruta especialmente de maltratar mujeres”, sostuvo.

Jove agregó que, según su interpretación, no se trata de un episodio aislado y enumeró a otras periodistas con las que Milei tuvo cruces públicos.

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“Siempre ha sido así, desde que era panelista. Sol Pérez, una periodista que le preguntó por Keynes en Salta, Luciana Geuna, Manguel, María O'Donnell. No importan los nombres. Es un patrón”, escribió.

El cruce se produjo en medio de la discusión política en torno a Cristina Kirchner y las elecciones de 2027, después de que Duffard planteara en televisión la necesidad de discutir qué implica para el funcionamiento democrático que una parte del electorado quiera votar a una dirigente que se encuentra condenada judicialmente.

RG