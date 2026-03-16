Pacientes que “vieron el más allá”: qué dicen la ciencia y la medicina sobre las experiencias cercanas a la muerte

Las llamadas experiencias cercanas a la muerte (ECM) son relatos de pacientes que estuvieron en estado crítico o con paro cardíaco y luego describieron percepciones inusuales durante ese período. Estos testimonios volvieron a circular en redes sociales y medios internacionales mientras investigadores intentan explicar qué ocurre en el cerebro en esos momentos.

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El término “experiencia cercana a la muerte” comenzó a difundirse en la década de 1970, cuando médicos y psicólogos empezaron a recopilar relatos de pacientes que habían sobrevivido a situaciones clínicas extremas. Muchos de esos testimonios mencionan sensaciones de separación del cuerpo, visiones de luces intensas o recuerdos vívidos.

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Según el médico estadounidense Raymond Moody, uno de los primeros investigadores del tema, varios sobrevivientes describieron patrones similares en distintos países. En su libro Life After Life (1975) registró testimonios de personas que habían atravesado situaciones médicas críticas.

Los estudios posteriores analizaron estos relatos desde una perspectiva científica. Investigadores en neurología, cardiología y psicología comenzaron a estudiar qué ocurre en el cerebro durante episodios de paro cardíaco o pérdida temporal de la conciencia.

Qué describen los pacientes que atravesaron una experiencia cercana a la muerte

Los testimonios recopilados en hospitales y centros de investigación suelen mencionar sensaciones recurrentes. Algunos pacientes afirmaron haber percibido una sensación de calma o de separación del cuerpo mientras estaban inconscientes.

Otros relatos describen la percepción de una luz intensa o la sensación de atravesar un túnel. También se registraron experiencias en las que las personas afirmaron haber escuchado conversaciones o haber visto escenas desde una perspectiva externa.

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El cardiólogo neerlandés Pim van Lommel estudió durante más de una década a pacientes que sobrevivieron a paros cardíacos. En una investigación publicada en The Lancet en 2001, el equipo analizó 344 casos en hospitales de los Países Bajos.

El estudio concluyó que aproximadamente el 18% de los pacientes evaluados informó haber vivido algún tipo de experiencia cercana a la muerte durante el paro cardíaco, aunque las descripciones variaban en intensidad y contenido.

Las explicaciones científicas sobre estas experiencias

Los científicos intentaron explicar estos testimonios a partir de procesos neurológicos y fisiológicos. Una de las hipótesis plantea que las experiencias podrían estar relacionadas con la actividad cerebral durante la falta de oxígeno.

Investigadores del área de neurociencia sugirieron que el cerebro puede generar percepciones intensas cuando atraviesa situaciones extremas de estrés o hipoxia. En esos casos, determinadas regiones cerebrales vinculadas con la memoria y la percepción pueden activarse de manera inusual.

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Otros estudios examinaron la actividad cerebral inmediatamente antes y después de la muerte clínica. En 2013, investigadores de la Universidad de Michigan registraron en modelos animales un aumento breve de actividad neuronal en los segundos posteriores al paro cardíaco.

El neurólogo Jimo Borjigin explicó en ese estudio que se detectó una actividad cerebral organizada durante un corto período después del paro cardíaco. Los investigadores señalaron que esos patrones podrían ayudar a comprender algunos aspectos de las experiencias reportadas por pacientes.

En los últimos años, nuevas investigaciones clínicas analizaron a personas que sobrevivieron a paros cardíacos dentro de hospitales. Un proyecto internacional liderado por la Universidad de Nueva York recopiló testimonios de pacientes reanimados en distintos países.

Los resultados preliminares indicaron que algunos pacientes recordaron percepciones durante el período de paro cardíaco, aunque los científicos señalaron que la evidencia aún es limitada y requiere estudios adicionales.

LV / EM