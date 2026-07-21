StormWall: plantean la creación de un “escudo de plasma” de 400 toneladas para proteger a la Tierra de tormentas solares

Un equipo internacional de astrofísicos encabezado por investigadores de la Universidad de Boston presentó una propuesta pionera: StormWall, un concepto teórico que plantea la creación de un inmenso “escudo de plasma” de 400 toneladas de gas en el espacio, diseñado para desviar las eyecciones de masa coronal y proteger a la Tierra de futuras tormentas solares.

Cuando una gigantesca nube de plasma magnetizado choque contra este “escudo”, la densidad del gas ionizado desplegado atenúa la fuerza del viento solar, como así también reduce el campo magnético del evento solar y la cantidad de energía geoefectiva que logra penetrar en el entorno terrestre.

Entre los retos futuros se encuentran la logística de lanzamiento para transportar los generadores de plasma al punto L1, ubicado 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta en dirección al Sol, el consumo energético necesario para sostener la barrera y la coordinación internacional para la gestión de un sistema de defensa planetaria.

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Científicos proponen lanzar un "airbag" al espacio para proteger a la Tierra de tormentas solares extremas

Tormentas solares

Los investigadores probaron el concepto con el Marco de Modelización del Clima espacial, utilizado también en configuraciones de vigilancia y predicción del tiempo espacial.

Qué es el Marco de Modelización del Clima implementado en la teoría del “escudo de plasma”

Para evaluar la viabilidad de una propuesta de tal magnitud, el equipo de la Universidad de Boston recurrió a simulaciones computacionales de alta precisión. Los investigadores probaron el concepto con el Marco de Modelización del Clima Espacial (Space Weather Modeling Framework o SWMF), una plataforma de software avanzada utilizada ampliamente por agencias espaciales y centros meteorológicos para la vigilancia y predicción del tiempo espacial en tiempo real.

Aunque el estudio publicado por los investigadores de la Universidad de Boston demuestra la solidez teórica del proyecto por medio del SWMF, los científicos sostuvieron que llevar StormWall a la realidad requerirá décadas de desarrollo tecnológico.

El campo magnético de la Tierra se desplazó más de 2.250 km: la advertencia del reporte anual del NOAA

Los astrofísicos de la Boston University argumentaron que “hasta ahora, la defensa ante el clima espacial se ha limitado a la predicción y el apagado preventivo de sistemas. StormWall representa el primer cambio de paradigma hacia una ingeniería geopolítica y planetaria capaz de mitigar el impacto antes de que toque la Tierra”.

Los riesgos de una supertormenta solar

Si una tormenta solar de la magnitud del evento Carrington de 1859 ocurriera en la actualidad, las consecuencias socioeconómicas serían catastróficas. Los análisis del impacto de la actividad solar extrema advierten sobre:

Por qué una tormenta solar extrema podría afectar satélites, energía y comunicaciones en la Tierra

1- Colapso de redes eléctricas: Las corrientes geomagnéticamente inducidas pueden destruir transformadores de alta tensión, provocando apagones masivos que tardarían meses o años en repararse.

2- Inoperatividad de satélites: La interrupción de las señales GPS, Galileo y las redes de telecomunicaciones satelitales paralizaría la aviación comercial, la navegación marítima y las transacciones financieras internacionales.

3- Aumento de la radiación: Los astronautas en la Estación Espacial Internacional y las tripulaciones de vuelos polares estarían expuestos a niveles peligrosos de radiación ionizante.

El proyecto busca ofrecer una solución proactiva ante los eventos de clima espacial extremo, transformando la manera en que la humanidad aborda la defensa planetaria frente a las erupciones del Sol.

PM/ML