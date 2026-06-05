El campo magnético de la Tierra continúa modificándose a un ritmo que mantiene en alerta a la comunidad científica internacional. De acuerdo con los datos recientes divulgados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el Polo Magnético se ha desplazado más de 2.250 kilómetros desde que comenzaron las mediciones sistemáticas modernas, avanzando desde el Ártico canadiense en dirección a Siberia.

El fenómeno, que ocurre desde hace décadas, es consecuencia de los complejos movimientos del hierro líquido que circula en el núcleo externo terrestre, responsable de generar el campo magnético que protege al planeta de la radiación solar y permite el funcionamiento de sistemas de navegación en todo el mundo.

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Durante gran parte del siglo XX avanzó a velocidades relativamente moderadas, pero desde finales de la década 1990 experimentó una aceleración significativa, desplazándose desde Canadá hacia territorio ruso.

Modelo Magnético Mundial 2025

El seguimiento de esta migración magnética es una tarea clave para los científicos porque la ubicación del Polo Norte Magnético no coincide con el Polo Norte geográfico y, además, cambia constantemente.

Según la NOAA, los cambios observados obligan a actualizar periódicamente los modelos geomagnéticos utilizados por aeronaves, embarcaciones, satélites, teléfonos inteligentes y sistemas GPS.

A medida que una de estas zonas se debilita y la otra gana influencia, el polo magnético modifica su trayectoria. Este comportamiento es monitoreado de forma permanente debido a su impacto sobre la navegación global y los sistemas de orientación utilizados en numerosas tecnologías modernas.

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Qué cambió a junio de 2026, según el Modelo Magnético Mundial 2025

El principal cambio vigente a junio de 2026 es la implementación plena del Modelo Magnético Mundial 2025 (WMM2025), la actualización oficial publicada por la NOAA, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos y organismos científicos del Reino Unido. Este modelo reemplazó a la versión anterior y permanecerá operativo hasta finales de 2029.

El campo magnético de la Tierra se desplazó más de 2.250 km: la advertencia el reporte anual del NOAA

La nueva edición incorpora datos más precisos sobre la posición del Polo Norte Magnético, las variaciones regionales del campo geomagnético y las proyecciones de su evolución para los próximos años. Además, por primera vez se lanzó una versión de alta resolución denominada WMMHR2025, capaz de ofrecer un nivel de detalle espacial considerablemente superior para aplicaciones que requieren máxima precisión.

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Además, los especialistas actualizaron las denominadas “zonas de apagón magnético” cercanas a los polos, regiones donde las brújulas pueden perder confiabilidad debido a la inclinación extrema de las líneas del campo magnético.

PM cp