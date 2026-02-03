Tras la postergación de la histórica misión Artemis II, la NASA deslizó fechas tentativas para su lanzamiento en marzo

La NASA anunció la postergación de la histórica misión Artemis II, como consecuencia de fugas de hidrógeno líquido en el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) en el marco del simulacro "wet dress rehearsal". Pese a que no se ha precisado la fecha exacta en la que podría consumarse el lanzamiento, están evaluando fechas tentativas entre el 6 y 11 de marzo o atrasarlo hasta principios de abril. El esperado sobrevuelo lunar deberá esperar.

Las autoridades de la agencia espacial estadounidense se vieron obligadas a cancelar el ensayo del despegue del cohete SLS, cuando restaban cinco minutos de la cuenta regresiva, debido a problemas técnicos.

La NASA realizará un simulacro para su próximo viaje a la Luna a través de la misión Artemis II

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio brindaron detalles del defecto ocurrido y especificaron que “durante el llenado del tanque, los ingenieros dedicaron varias horas a solucionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz utilizada para dirigir el propelente criogénico a la etapa central del cohete”.

Comunicado de la NASA

Por su parte, el decimoquinto administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que “la agencia decidió postergar el lanzamiento para revisar los datos y realizar un segundo ensayo general” y enfatizó en que “ la seguridad continúa siendo la prioridad”.

Los ensayos generales de la misión comenzaron el último día de enero, cuando el equipo de Artemis II llegó al Centro Espacial Kennedy para iniciar tareas como: el abastecimiento de las dos etapas del cohete y la recarga de baterías de vuelo de la cápsula Orion.

El protocolo Underway Recovery 11: la NASA y la Marina de Estados Unidos coordinarán el rescate de la cápsula Artemis II

La misión Artemis II será la primera tripulación en poner a prueba la nave Orion de la NASA

La misión Artemis II será la primera tripulación en poner a prueba la nave Orion de la NASA, cuya labor se centrará en orbitar alrededor de la Luna durante un período de diez días en el que realizarán observaciones de las características geológicas de la superficie, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava.

Cápsula espacial Orion de la NASA

Los trabajos de exploración se llevarán a cabo a través del sobrevuelo del satélite principal a unos 6.400 a 9.660 kilómetros de distancia de su superficie.

La misión Artemis II de la NASA llevará al "Atenea", un microsatélite argentino

Además, los aeronautas de la agencia espacial estadounidense recopilarán datos sobre los efectos del entorno cósmico en la salud y su desempeño.

