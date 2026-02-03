La NASA realizará un simulacro para su próximo viaje a la Luna a través de la misión Artemis II

La misión Artemis II de la NASA tendrá una duración aproximada de 10 días y no incluirá un alunizaje. La nave Orión llevará a cabo un vuelo alrededor de la Luna, pasará por su cara oculta y regresará a la Tierra para amerizar en el océano Pacífico. El ensayo general, conocido como "wet dress rehearsal" (ensayo del traje húmedo), tendrá lugar en el Centro Espacial Kennedy de la agencia espacial estadounidense, ubicado en Cabo Cañaveral, y replicará con exactitud la secuencia previa a un lanzamiento real.

Esta etapa, será el paso previo al próximo alunizaje que la agencia espacial estadounidense estimó para principios del 2027, como fecha tentativa.

Durante la prueba, se cargarán más de 2,6 millones de litros de combustible superfrío en el Sistem de Lanzamiento Espacial (SLS), un estructura colosal de de 98 metros de altura y la cuenta regresiva del cohete que impulsará la misión enmarcada en el programa Artemis. La última vez que el ser humano viajó al satélite principal, fue en el marco del proyecto espacial Apolo 17, en diciembre de 1972.

Misión Artemis II

Las principales labores de la misión Artemis II estarán centradas en la comprobación y validación de los sistemas de la nave. Entre ellas, la revisión en condiciones reales de los sistemas de soporte vital, comunicaciones, navegación y reentrada atmosférica. Son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad en futuras misiones.

Un equipo compuesto por cuatro astronautas viajarán a bordo de la sonda Orión, que dará un giro completo a la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna, que rodeará a casi 10 mil kilómetros de distancia.La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.

Los cuatros astronautas seleccionados por la NASA para la misión Artemis II

Intergrará la tripulación el aviador naval y astronauta norteamericano calificado por el organismo espacial en 2011, Reid Wiseman. También el piloto de la de Prueba de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y generación selecta de la NASA en 2013, Victor Glover.

Victor Glover es parte de la promoción de astronautas de la NASA de 2013 y fue piloto de la misión Crew 1 contratada a Space X para volar a la Estación Espacial Internacional. Registró 3.000 horas de vuelo en más de 40 aviones diferentes y será el primer piloto de la nave Orion, volando en este caso alrededor de la Luna.

Misión Artemis II

Entre los dos integrantes restantes de la tripulación que sobrevolará la Luna, se destaca la experimentada aeronauta que lidera el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, Christina Koch. Además, cuenta en su haber con una ambiciosa marca de 328 días en órbita durante su viaje a la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020.

El último nombre es el de Jeremy Hansen, astronauta de origen canadiense que se integró a la Agencia Espacial Canadiense (CSA) en el 2009.

