El misterio del bergantín Mary Celeste, el "barco fantasma" más famoso de la historia naval, encontró una explicación científica definitiva. Una investigación liderada por el químico Jack Rowbotham demostró que una deflagración de vapor de etanol en las bodegas generó una onda de presión que obligó a los navegantes a abandonar la nave de forma inmediata en medio del Atlántico.

El buque mercante zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, quien viajaba junto a su esposa, su hija de dos años y siete tripulantes. Veintisiete días después, el 4 de diciembre de 1872, la tripulación del navío Dei Gratia avistó al Mary Celeste flotando a la deriva a unos 600 kilómetros al este de las islas Azores.

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Al abordar la nave, los marineros constataron que el barco permanecía completamente operativo, con las pertenencias personales intactas, comida suficiente para seis meses y la carga de 1.701 barriles de alcohol industrial casi inalterada, pero sin una sola alma a bordo.

¿Por qué la tripulación abandonó un barco intacto?

El reciente estudio químico reconstruyó las condiciones exactas de la bodega mediante un modelo a escala que reprodujo el comportamiento de los barriles de madera envejecidos y los sistemas de ventilación de la época.

Las pruebas demuestran que la acumulación de vapores de etanol en la bodega podría provocar una explosión

Al registrarse el cambio de temperatura desde el invierno neoyorquino hacia el clima templado de las Azores, el ambiente interno superó los 13 grados Celsius, el punto de inflamación crítico del etanol. Los científicos comprobaron que trescientos galones de alcohol se filtraron e inundaron el aire de la bodega con un gas altamente combustible que reaccionó ante una chispa mínima.

La simulación probó que este tipo de combustión genera una onda de presión espectacular, donde una bola de fuego recorre el espacio a gran velocidad seguida por aire relativamente frío. Este fenómeno químico explica por qué el barco no presentó daños estructurales ni marcas de hollín.

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"Lo que recreamos fue una explosión de tipo onda de presión. Hubo una ola de llamas espectacular pero, detrás de ella, el aire quedó relativamente fresco. No quedó hollín ni hubo quemaduras o chamuscados", afirmó el químico Andrea Sella, investigador del University College London.

Pánico total a bordo del Mary Celeste

Para un marino experimentado del siglo XIX, la presencia de fuego en una embarcación de madera cargada con miles de litros de alcohol denaturado representaba una sentencia de muerte inminente.

El capitán, al escuchar el estallido sordo y observar cómo las escotillas de la bodega salían despedidas por la presión, asumió que el buque explotaría por completo en cuestión de minutos. Ante el riesgo de una segunda detonación destructiva, Briggs tomó la decisión de ordenar la evacuación inmediata hacia el único bote salvavidas disponible.

Los científicos afirman que el "barco fantasma" Mary Celeste fue abandonado por un incendio de etanol que se desató en la bodega

La bitácora del barco registró la última anotación el 25 de noviembre de 1872, diez días antes de su hallazgo, ubicando la posición de la nave a unas seis millas de la isla de Santa María. Los investigadores determinaron que los diez ocupantes se aseguraron al Mary Celeste mediante una cuerda de remolque mientras esperaban que el peligro pasara.

Sin embargo, un cambio abrupto en las condiciones climáticas, una tormenta posterior o el colapso del cabo de amarre cortó el vínculo con el barco principal, dejando a la deriva el pequeño bote que terminó por hundirse en alta mar sin dejar sobrevivientes.