El hallazgo de un fósil de 236 millones de años en la provincia de La Rioja por parte de investigadores del CONICET reveló que los ancestros de los mamíferos ya podían dar a luz a crías vivas durante el periodo Triásico, un hecho que transformó las teorías vigentes sobre la evolución reproductiva.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Mammal Science, analizó la microestructura ósea del cinodonte Chiniquodon theotonicus. El paleontólogo Leandro Gaetano, integrante del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber y la Universidad de Buenos Aires, lideró el trabajo.

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Los restos analizados corresponden al espécimen CRILAR-PV109, recuperado en la Formación Chañares. Este ejemplar representa el registro de mayor tamaño para la especie de protomamífero y su conservación permitió la aplicación de técnicas histológicas avanzadas sobre sus extremidades.

Mamíferos vivíparos: ¿Qué se creía sobre su origen?

Hasta la presentación de este trabajo, la comunidad científica internacional sostenía que la viviparidad surgió hace aproximadamente 140 millones de años, impulsada por la diversificación de los mamíferos placentarios primitivos. Los paradigmas paleontológicos asumían que los linajes del Triásico mantenían de forma exclusiva la postura de huevos con cáscara.

Los restos analizados corresponden al espécimen CRILAR-PV109, recuperado en la Formación Chañares.

Las reconstrucciones teóricas previas asociaban el origen de las crías vivas a etapas muy posteriores del período Cretácico. Sin embargo, la ausencia de evidencia directa en el registro fósil dejaba abierta la discusión sobre el momento exacto en que los cinodontes abandonaron el desarrollo ovíparo.

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El hallazgo fósil en La Rioja y la marca microscópica que cambia todo

El equipo científico identificó en la estructura interna de los huesos una línea neonatal, una marca no cíclica de crecimiento que surge tras un cambio brusco en la tasa de desarrollo inmediatamente posterior al alumbramiento. Este fenómeno se observa comúnmente en las especies de mamíferos placentarios actuales.

A partir de la circunferencia de este anillo de crecimiento, los paleontólogos calcularon por primera vez la masa corporal al nacer de esta especie extinta. Las proyecciones determinaron que el animal pesaba 1,7 kilogramos al nacer y alcanzaba los 12 kilogramos en edad adulta.

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Esta relación entre la masa neonatal y la masa adulta representa un 14 % del peso final del organismo. La proporción resulta sumamente similar a la de los mamíferos modernos y se distancia de las métricas características de reptiles y aves.

El equipo científico identificó en la estructura interna de los huesos una línea neonatal.

Próximos pasos a seguir en el estudio de mamíferos

El adelanto de entre 90 y 95 millones de años en la cronología de la reproducción vivípara demuestra que esta estrategia biológica ya existía en los antepasados directos de los mamíferos. El estudio contó con la colaboración del Museo Carlos Ameghino y centros de investigación de Sudáfrica.

Actualmente, los expertos del equipo del CONICET analizan nuevos ejemplares triásicos procedentes de diversos yacimientos argentinos. El objetivo prioritario busca determinar si esta estrategia reproductiva constituía un rasgo extendido en el grupo o si representó un evento evolutivo aislado.