La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas inestables, y el Gobierno porteño llamó a tomar precauciones ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiendo un alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, condiciones que empezarían desde las últimas horas del sábado y se extenderían durante todo el domingo 20 y llegarían hasta el lunes 21 de septiembre.

Según el SMN, durante la tarde del domingo podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas de ellas acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos. Además, existe la posibilidad de que los fenómenos estén acompañados por actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El escenario podría complicarse principalmente durante la segunda parte de la jornada, cuando aumentaría la inestabilidad sobre la Ciudad y sus alrededores. En este contexto, el SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque los registros pueden variar de acuerdo con la evolución de las tormentas.

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Fuertes ráfagas durante el domingo

Además de las lluvias, uno de los principales factores de riesgo estará relacionado con el viento. Para el domingo se esperan vientos provenientes del sector oeste, que posteriormente rotarán hacia el sur.

Las velocidades previstas se ubican entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

La combinación de tormentas, precipitaciones intensas y fuertes ráfagas podría generar complicaciones puntuales en distintos sectores de la Ciudad, especialmente por la caída de ramas, anegamientos temporarios y dificultades para circular durante los momentos de mayor intensidad.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos tomar precauciones antes de la llegada de las tormentas y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, objetos ubicados en balcones, toldos y otros elementos que se encuentren al aire libre.

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El alerta continuará hasta el lunes

Las condiciones meteorológicas adversas no finalizarían con las tormentas del domingo. Para la tarde del lunes 21 de septiembre, el SMN mantiene un alerta amarillo asociado principalmente a la presencia de fuertes vientos.

Durante esa jornada también se prevén vientos del sector oeste, con rotación hacia el sur y velocidades de entre 30 y 45 km/h. Las ráfagas podrían nuevamente superar los 70 km/h, por lo que se mantendrá la posibilidad de inconvenientes vinculados al viento.

El cambio de condiciones se dará además en el marco del inicio de la primavera, con un descenso de las temperaturas después de la jornada de tormentas.

Qué recomienda el SMN ante el alerta

Frente a un alerta amarillo, el organismo meteorológico recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

También se aconseja asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan resultar inestables y evitar circular por zonas que puedan quedar anegadas.

En caso de encontrarse en la calle durante una tormenta, es importante buscar un lugar seguro y esperar a que disminuya la intensidad del fenómeno antes de continuar el recorrido.

CS/HB