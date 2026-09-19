El inicio del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se presentará con condiciones de tiempo estable, ideal para realizar actividades al aire libre antes del ingreso de un frente inestable previsto para las próximas jornadas.

Durante este sábado 19 de septiembre, el termómetro mantendrá marcas agradables en el área metropolitana, consolidando la transición hacia la primavera con valores térmicos muy templados durante la tarde.

Vuelve la inestabilidad: así estará el clima este fin de semana antes de la llegada de la primavera

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Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para la jornada de hoy en CABA y el AMBA, las primeras horas del día registrarán una mínima de 16°C, con presencia de nubosidad variable y vientos moderados soplando desde el sector noreste.

A medida que avance la tarde, el ambiente se tornará más templado y la temperatura máxima alcanzará los 20°C. La sensación térmica podría posicionarse cerca de los 24°C en momentos de menor cobertura nubosa, acompañando una rotación del viento hacia el este.

Hacia la noche, el firmamento tenderá a despejarse en varios sectores, dejando un ambiente fresco con marcas térmicas en torno a los 17°C y valores de humedad elevados que superarán el 80%.

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La probabilidad de precipitaciones durante todo el sábado se mantendrá extremadamente baja, con un margen de apenas 10% o inferior, por lo que no se aguardan lluvias en la región metropolitana.

Tanto en la capital federal como en los municipios del Gran Buenos Aires se vivirá un comportamiento térmico similar, registrando un clima templado durante la tarde y sin cambios abruptos de viento.

Alertas meteorológicas este sábado y el pronóstico para los próximos días

En el mapa nacional del Servicio Meteorológico Nacional no se registran alertas de severidad para el área metropolitana de Buenos Aires durante esta jornada, manteniéndose la estabilidad atmosférica. Sin embargo, se prevén nevadas e inestabilidad sobre la franja cordillerana del sur patagónico.

El panorama cambiará de forma directa hacia el domingo 20 de septiembre. Para mañana se prevé el avance de un frente frío que incrementará la inestabilidad, con una alta probabilidad de lluvias y tormentas que alcanza un 85%, alcanzando una máxima de 21°C.

A partir del lunes 21, coincidiendo con el inicio formal de la primavera, el viento rotará con ráfagas del sector suroeste de hasta 24 mph. Esto provocará un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C bajo un cielo parcialmente soleado.

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El descenso térmico continuará asentándose hacia el martes, jornada que registrará marcas mínimas de 6°C y máximas de apenas 14°C. Las condiciones irán recuperando paulatinamente valores más templados hacia la mitad de la semana entrante.