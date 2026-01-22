Alerta amarilla por tormentas fuertes en once provincias: que dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla que rige para once provincias del territorio argentino para este jueves 22 de enero, a través de un informe oficial divulgado en las últimas horas que advierte por tormentas fuertes de variada intensidad y posible caída de granizo que afectará a distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. Se prevén valores de lluvia acumulada entre 20 y 40 milímetros (mm).

Las precipitaciones estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas, según el SMN. Qué demarcaciones se verán afectadas en las próximas horas.

Por medio de la notificación, el ente estatal precisó que Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, San Juán, Tucumán y Buenos Aires. En dichas circunscripciones del país se registrarán distintos eventos climáticos y se presentarán tormentas fuertes de menor o mayor grado.

Alerta amarilla en once provincia del país

Además, el Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta amarilla por lluvias en Mendoza y Río Negro.

Se esperan ráfagas cercanas a los 70 km/h en distintas zonas del país con aguaceros de variada magnitud, algunas localmente fuertes.

Por otra parte, la zona cordillerana sur de Chubut y el norte de Santa Cruz mantienen alerta amarilla por lluvias fuertes. Por vientos, las alertas afectan al oeste de Chubut y a la zona costera de Tierra del Fuego.

Servicio Meteorológico Nacional: alerta amarilla por tormentas fuertes en once provincias

Por medio del portal oficial, el organismo público recomienda retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, limpiar desagües y sumideros y cortar el suministro eléctrico en caso de filtraciones de agua en el interior de las viviendas.

