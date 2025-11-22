El sábado se presentará inestable en la franja central del país, con probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, tras el paso de un frente frío. La temperatura máxima no superará los 23 °C, mientras que en el interior del país continuarán las alertas por fenómenos como tormentas y vientos fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 22 de noviembre

En la Capital Federal y sus alrededores se espera una jornada fresca y con cielo mayormente nublado a lo largo del día. La temperatura mínima rondará los 14 °C, mientras que la máxima se estima en 23 °C. La humedad se mantendrá elevada, con vientos moderados a leves del sector este, sin grandes ráfagas.

Alerta por fuertes tormentas en Buenos Aires: descenso de temperatura y vientos en gran parte del país

Existe una baja probabilidad de lloviznas o chaparrones aislados, principalmente durante la mañana en Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el norte de la Provincia de Buenos Aires. Se recomienda precaución al conducir por posibles calzadas húmedas. El alto índice de radiación UV no será una preocupación principal debido a la nubosidad presente.

Pronóstico de tormentas y llluvias aisladas

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, provincias como Catamarca, Chaco y Formosa podrían mantenerse bajo alerta amarilla por tormentas aisladas, con fenómenos de variada intensidad. Las temperaturas serán elevadas, superando los 30 °C en muchos puntos. Se aconseja estar atentos a las recomendaciones del SMN por riesgo de granizo y ráfagas de viento.

Mientras tanto, en la Patagonia se espera una jornada más estable, aunque con la persistencia de fuertes vientos en el sur, especialmente en Chubut y Santa Cruz. En la región de Cuyo, las máximas serán agradables, cercanas a los 28 °C. El clima se mantiene en un patrón de variabilidad con fuerte inestabilidad en el extremo norte del país.

Prevén lluvias aisladas para la Ciudad de Buenos Aires para el sábado 22 de noviembre

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El domingo 23 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires verán una mejora notable. El cielo estará de ligeramente a algo nublado y la temperatura mínima subirá a 16 °C y la máxima alcanzará los 25 °C. No se esperan precipitaciones en el área metropolitana, marcando el inicio de un fin de semana largo seco.

El feriado nacional del lunes 24 de noviembre se perfila como el día más cálido de este período en el centro del país. En Capital Federal se prevé una mínima de 17 °C y una máxima que podría llegar a los 27 °C, con cielo algo nublado y condiciones de estabilidad. Este ascenso térmico continuará los días siguientes, superando los 30 °C.