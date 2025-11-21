El viernes 21 de noviembre estará marcado por la inestabilidad en gran parte del territorio argentino, con especial atención a la franja central. La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires experimentarán fuertes tormentas y un notable descenso de temperatura, con mínimas que rondarán los 13 °C y máximas que no superarán los 19 °C. Se mantienen alertas por vientos en Cuyo y la Pampa.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 21 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas para el norte de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo el Conurbano bonaerense y Capital Federal, debido a la probabilidad de tormentas aisladas. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas de viento. La humedad se mantendrá elevada, rondando el 67%.

Precipitaciones

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada será fresca, con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima que apenas llegará a los 19 °C. Las precipitaciones serán más probables durante la mañana, con cielos mayormente nublados por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante la inestabilidad.

Cómo estará el clima en el resto del país

El centro-norte del país presentará condiciones inestables, aunque con mejoramientos. En Santa Fe, se esperan lluvias débiles en las primeras horas, con una máxima de 28 °C, descendiendo significativamente. Por otro lado, la región de Cuyo, incluyendo Mendoza y San Juan, tendrá alertas por fuertes vientos Zonda, con ráfagas que demandarán medidas preventivas para la población.

En el Nordeste, Posadas, Misiones, mantendrá un clima más cálido, con temperaturas que oscilarán entre 20 °C y 30 °C, con cielo despejado y una sensación de bienestar térmico. En el sur, la Patagonia presentará nubosidad variable, manteniéndose las advertencias de color amarillo por fuertes vientos en provincias como Catamarca, La Rioja y La Pampa.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Tras la inestabilidad del viernes, se espera una mejora progresiva del clima en el AMBA y el centro del país. Para el sábado 22 de noviembre, las temperaturas en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires descenderán a una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C, con cielo mayormente despejado y sin pronóstico de lluvias.

El domingo 23 de noviembre las condiciones se mantendrán estables en Argentina, con cielo despejado o poca nubosidad en la zona central. Las temperaturas en CABA y sus alrededores irán de 13 °C a 24 °C, mientras que a comienzos de la próxima semana se espera un rápido ascenso térmico, alcanzando los 29 °C y 31 °C.