El viernes 12 de diciembre, se pronostica un Índice Ultravioleta (UV) de hasta 11, clasificado como Extremo, para la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), indicando un peligro muy alto de quemaduras y daños en la piel.

Según proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes, gran parte del centro y norte de Argentina presentará niveles de IUV que irán de Muy Alto a Extremo (valores entre 8 y 11+), requiriendo medidas de protección solar rigurosas.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta Solar Mundial (UVI), estandarizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) solar que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Su escala es adimensional y va desde 0 (Bajo) hasta 11 o más (Extremo). Cuanto mayor es el valor, mayor es el riesgo de lesiones para la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que se produzca un daño. Por ejemplo, un valor de 3 a 5 se considera Moderado, de 6 a 7 Alto, de 8 a 10 Muy Alto, y a partir de 11, Extremo.

Saber el Índice UV es crucial porque la radiación ultravioleta es invisible e imperceptible, pero sus efectos biológicos son directos. Actúa como una herramienta esencial de salud pública que alerta a la población sobre la necesidad de tomar medidas de protección. La OMS recomienda protegerse del sol cuando el índice es igual o superior a 3, ya que la exposición prolongada y sin protección puede tener consecuencias negativas a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV tiene graves consecuencias para la salud, siendo la principal causa del cáncer de piel, incluyendo el melanoma maligno, el tipo más grave. La exposición crónica provoca cambios degenerativos en las células y el tejido fibroso, y las quemaduras solares graves, en particular durante la infancia, están fuertemente relacionadas con el desarrollo de esta enfermedad. Es fundamental recordar que, si bien una pequeña dosis de UV es necesaria para la síntesis de Vitamina D, la sobreexposición es altamente riesgosa.

Además de los daños cutáneos, la radiación UV puede causar lesiones oculares graves. La exposición prolongada desempeña un papel determinante en el desarrollo de cataratas, responsables de una gran proporción de discapacidad visual a nivel mundial, según la OMS/OPS. También puede generar alteraciones del sistema inmunitario y otras afecciones como la fotodermatosis. Estos daños ocurren independientemente del tipo de piel.

Ante pronósticos de índice UV Alto, Muy Alto o Extremo, como los esperados para mañana, la OMS recomienda limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente en las horas centrales del día (entre las 10:00 y las 16:00). Es indispensable buscar la sombra y evitar la exposición directa. Se debe prestar especial atención a los bebés y niños pequeños, a quienes siempre se debe mantener a la sombra.

Es vital adoptar medidas de protección combinadas: utilizar ropa protectora (camisetas, pantalones largos), un sombrero de ala ancha para resguardar el rostro, las orejas y el cuello, y gafas de sol envolventes que bloqueen entre el 99% y el 100% de los rayos UVA y UVB. Además, se debe aplicar generosamente un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) 30 o superior, reaplicándolo cada dos horas.