Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV máximo de 9, categorizado como "muy alto". Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente en las horas centrales del día.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones variables: el norte mantendrá índices "muy altos" a "extremos", mientras que en la región central y Patagonia oscilarán entre niveles "moderados" y "altos".

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Rayos UV

Conocer este índice es fundamental para la salud pública porque permite a las personas adaptar su protección según el riesgo real. Los niveles se agrupan en categorías: bajo (0-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremadamente alto (11 o más). Al estar informados, los ciudadanos pueden prevenir efectos agudos y crónicos derivados de la sobreexposición solar innecesaria.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, incluyendo el melanoma y carcinomas cutáneos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los rayos UV pueden causar daños inmediatos como quemaduras solares dolorosas, pero también efectos a largo plazo como el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento) debido a la degradación del colágeno.

Además de los daños cutáneos, la radiación ultravioleta afecta severamente la salud ocular. Puede provocar afecciones como cataratas, que son una de las principales causas de ceguera en el mundo, y pterigión (crecimiento de tejido en la córnea). También se ha demostrado que la exposición intensa puede suprimir el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas enfermedades.

Para protegerse de estos riesgos, la OMS recomienda limitar el tiempo de permanencia bajo el sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más intensos. Es esencial buscar la sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar la vista de manera efectiva.

Asimismo, se debe aplicar protector solar de amplio espectro con un factor (FPS) de al menos 30 en todas las áreas de la piel expuestas, reaplicándolo cada dos horas o después de nadar o transpirar. La OPS subraya que la protección debe mantenerse incluso en días nublados, ya que hasta el 80% de la radiación UV puede atravesar las nubes ligeras y causar daño celular.