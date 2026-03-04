Este miércoles 4 de marzo se presentará con condiciones de tiempo cálido y nubosidad variable en la región central de Argentina. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores mantendrán temperaturas elevadas antes de un cambio de masa de aire previsto para el jueves. En el sur del país, rigen advertencias oficiales por vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas costeras.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 4 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada marcada por el calor y una alta humedad. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C durante la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos leves del sector este de entre 13 y 22 kilómetros por hora y una baja probabilidad de lloviznas aisladas hacia la noche.

Clima miércoles 4 de marzo

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires el panorama es similar, aunque con mayor inestabilidad en algunos sectores. En localidades como Azul, se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 14°C, con lloviznas débiles durante la media mañana. En el oeste bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento sobre la rotación de vientos, que favorece un ambiente templado y húmedo previo a la llegada de un frente frío.

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región de la Patagonia, específicamente en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, rige una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 90 y 110 kilómetros por hora, lo que motivó recomendaciones de seguridad oficiales. El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

En la zona de la cordillera de Chubut y Río Negro se esperan lluvias moderadas debido al ingreso de un sistema de baja presión que comenzará a desplazar el aire cálido hacia el centro. Por otro lado, en el norte argentino, provincias como Misiones registrarán condiciones de calor extremo con un índice UV calificado como muy alto. En Posadas se pronostica una temperatura máxima de 35°C bajo un cielo mayormente despejado.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves 5 de marzo marcará un punto de inflexión meteorológico en el área metropolitana y el centro del país con la llegada de tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso térmico significativo, con una temperatura máxima que caerá a los 25°C y una mínima de 17°C hacia el final del día. Los vientos rotarán al sector sur, trayendo alivio tras las jornadas de calor y alta pesadez ambiental.

Hacia el viernes 6 y sábado 7 de marzo, las condiciones de inestabilidad persistirán con probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% en Buenos Aires. Las temperaturas máximas no superarán los 24°C, consolidando un ambiente otoñal en la región pampeana. En el norte del país, el frente frío se estacionará, generando tormentas frecuentes que podrían afectar las zonas agrícolas de Santa Fe y el Chaco durante el fin de semana.