El miércoles 29 de octubre se presenta con un leve ascenso de temperaturas y cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El resto del país registrará condiciones variables, destacándose el intenso frío y posibles nevadas en el sur, y tiempo más cálido en el norte.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 29 de octubre

En CABA y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con nubosidad variable, tendiendo a la parcial o mayormente nublada. La temperatura mínima rondará los 13°C en la Capital Federal, mientras que la máxima se ubicará en los 16°C. Los vientos serán leves del sector este, y la humedad se mantendrá moderada.

La Provincia de Buenos Aires, incluyendo zonas del interior, tendrá mínimas más bajas, cercanas a los 5°C en el sur y oeste. La máxima alcanzará los 14°C. No se pronostican lluvias significativas, aunque hay baja probabilidad de alguna llovizna aislada, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en el resto del país

El sur de Argentina, en particular la Patagonia, continuará bajo la influencia de un frente frío, con mínimas que pueden descender hasta los -2°C y la persistencia de alertas amarillas por vientos intensos en zonas de Santa Cruz y Chubut. Hay probabilidad de nevadas en cordillera y áreas de meseta.

Temperaturas miércoles 29 de octubre

En la zona central y el norte del país, como en Mendoza o Santa Fe, las temperaturas serán más agradables, con máximas que irán de los 18°C a los 21°C. Se espera cielo con poca nubosidad y un suave ascenso de la temperatura. En el Litoral y el Noroeste, las condiciones serán estables y secas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para la región central, el jueves 30 continuará el ascenso térmico, con mínimas de 14°C y máximas de 18°C en CABA, con nubosidad en disminución. El viernes 31 el termómetro llegaría a los 22°C en la tarde, marcando el fin de la semana con temperaturas más primaverales.

Precipitaciones para este miércoles 29 de octubre

El fin de semana se presentará con un pico de calor el sábado 1, con máximas que podrían rozar los 24°C en la Capital Federal y el Conurbano, y superiores a los 27°C en el centro del país. Para la Patagonia se espera un ligero repunte de las máximas, aunque el frío se mantendrá durante las mañanas.