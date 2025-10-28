Alerta máxima en el Caribe: el huracán Melissa arrasa Jamaica con vientos récord y causa devastación

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica este martes como un ciclón de categoría 5, con vientos sostenidos de 295 km/h y una presión mínima de 892 mb, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Se trata del fenómeno más potente que ha azotado la isla en su historia reciente.

Jamaica espera el impacto del huracán Melissa: “No hay infraestructura que pueda resistir”

El primer ministro Andrew Holness declaró el estado de emergencia y pidió a la población permanecer bajo resguardo: “No hay infraestructura que pueda resistir una categoría 5. Este es un evento sin precedentes para nuestro país.”

El Servicio Meteorológico de Jamaica alertó sobre inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas de hasta 4 metros y ráfagas que están destruyendo viviendas y tendidos eléctricos en Kingston y Montego Bay.

Tres muertos en Jamaica y más de 50.000 sin energía

El Ministerio de Salud y Bienestar confirmó la muerte de tres personas que realizaban tareas preventivas antes de la llegada del ciclón.

Además, el Servicio Público de Jamaica (JPS) reportó más de 52.000 cortes de electricidad, árboles caídos y deslizamientos de tierra. “Instamos al público a extremar las precauciones: incluso pequeños errores pueden ser fatales durante condiciones de huracán”, expresó el Ministerio en la red X.

El huracán Melissa alcanza categoría 5 y amenaza con vientos de 280 km/h el oeste de Jamaica

La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió que el impacto humanitario será “masivo” y que la recuperación “podría tardar años”. El ministro de Agua y Medio Ambiente, Matthew Samuda, indicó que hay más de 50 generadores listos para el despliegue una vez que las condiciones lo permitan.

Pidió a la población almacenar agua limpia y usarla con moderación, ya que buena parte de las redes de distribución fueron dañadas.

Las autoridades habilitaron más de 800 refugios temporales en distintas parroquias del país, donde ya se alojan miles de personas.

“Esta no es la hora de ser valiente. Quédense en sus casas o en los refugios hasta nuevo aviso”, insistió Samuda.

Evacuaciones en Cuba y alerta en el Caribe

El fenómeno también mantiene en vilo a Cuba, Haití, República Dominicana y las Bahamas, donde rigen alertas máximas por lluvias e inundaciones.

En Cuba, el gobierno evacuó a más de 600 mil personas, ante la previsión de lluvias de hasta 50 centímetros y una marejada ciclónica “significativa”.

Hasta el momento, el saldo total de víctimas en el Caribe asciende a siete personas: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

El paso de Melissa podría afectar directamente a 1,5 millones de personas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que la describió como “la tormenta del siglo”.

Qué hace que Melissa sea un huracán categoría 5

La Escala Saffir-Simpson clasifica a los huracanes de categoría 5 como los más destructivos: alcanzan vientos superiores a 252 km/h y pueden provocar daños catastróficos. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), un evento de esta magnitud puede “transformar completamente el paisaje urbano y rural de una isla”.

Melissa, que se formó en el Atlántico la semana pasada, superó con creces los pronósticos iniciales y ahora se perfila como uno de los huracanes más intensos del siglo XXI en la región.

Próximas horas: rumbo a Cuba y las Bahamas

De acuerdo con los últimos modelos meteorológicos, el ojo del huracán se desplazará hacia el noreste, atravesando Jamaica y acercándose a las costas orientales de Cuba durante la noche, para luego continuar hacia las Bahamas.

Las autoridades caribeñas mantienen la orden de no salir al exterior hasta que el NHC confirme el paso completo del ojo de la tormenta.

