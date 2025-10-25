Cortes de energía, árboles caídos y demoras en el transporte tras el fuerte temporal en Buenos Aires

Un fuerte temporal azotó durante la madrugada y la mañana del sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distintas localidades bonaerenses. En pocas horas, más de 100 milímetros de lluvia cayeron sobre la Capital Federal y el conurbano, provocando anegamientos, caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y demoras en el transporte público. El fenómeno ocurrió bajo una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La ciudad de La Plata fue una de las más afectadas por el temporal. En menos de 48 horas, se registraron más de 100 milímetros de agua, lo que dejó calles intransitables, árboles caídos y cortes de energía en distintos barrios. Melchor Romero fue la zona con mayores precipitaciones, con 100,3 milímetros, seguida por City Bell, Olmos y Tolosa, con valores cercanos a los 90.

Pronóstico para el sábado del SMN

En varios sectores, la tormenta provocó daños visibles. En la calle 46, entre 5 y 7, un árbol cayó y bloqueó la circulación vehicular, mientras que en La Loma un poste de luz quedó al borde del colapso. En Berisso, varias calles también permanecieron anegadas durante horas.

Vecinos sin luz ni agua

La falta de suministro eléctrico afectó especialmente a City Bell y Villa Elisa. “Estuvimos sin luz desde las dos de la mañana hasta el mediodía”, contó un vecino a LN+. “El problema es que dependemos de bombas, y cuando no hay luz, tampoco tenemos agua”.

En otros puntos de la ciudad, como Abasto y Villa Elvira, los cortes se extendieron durante gran parte del día. Las cuadrillas municipales trabajaron en la limpieza de desagües y la remoción de ramas que obstruían el tránsito.

Vientos y daños estructurales en el interior

En el interior de la provincia, varias ciudades también sufrieron los efectos del temporal. En Benito Juárez, ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora destruyeron el techo del salón principal del Club Jorge Newbery, generando graves daños estructurales. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del siniestro, con vigas metálicas retorcidas y paredes desplazadas.

Club Jorge Newbery afectado por el temporal (IG: clubnewberyoficial)

El Club Junín también resultó afectado por la caída de la carpa de la pileta climatizada. Más de 15 barrios quedaron sin luz y el municipio desplegó cuadrillas de emergencia para restaurar los servicios básicos y retirar árboles caídos.

Pergamino, tres días bajo lluvia; Quilmes y la crecida del río

En Pergamino, la secuencia de tormentas dejó más de 160 milímetros de acumulado en tres días. Según el sitio Clima Pergamino, la intensidad del fenómeno provocó anegamientos y cortes de energía en varios barrios. Una vivienda sufrió el derrumbe parcial de su techo, mientras que en la avenida Pellegrini un árbol cayó sobre una línea eléctrica, provocando la interrupción del suministro en la zona sur.

En el municipio de Quilmes, las lluvias coincidieron con la sudestada que elevó el nivel del Río de la Plata. En 24 horas se registraron más de 115 milímetros, superando el promedio mensual de octubre. Solo entre las tres y las siete de la mañana cayeron 76 milímetros, según los registros locales.

Transporte y cortes de energía

El temporal también afectó el funcionamiento del transporte público. En el ferrocarril Roca, el ramal Ezeiza operó de manera limitada debido al anegamiento de vías en Turdera, mientras que el ramal Cañuelas-Lobos permaneció interrumpido. El Belgrano Norte continuó funcionando, aunque en algunos tramos el agua cubría las vías.

En el AMBA, más de 30.000 usuarios se encontraban sin luz durante la mañana, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). De ese total, 11.462 correspondían a Edenor y 21.597 a Edesur.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas más afectadas ante la posibilidad de nuevas lluvias durante el fin de semana.

