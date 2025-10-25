Las lluvias parecen aflojar a las 10 de la mañana de esta sábado en el AMBA. Pero el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por ráfagas fuertes de vientos.

Según el reporte del organismo el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En localidades bonaerenses como Mar del Tuyú, Dolores, Castelli, Chascomús, Las Flores, General Alvear, Roque Pérez , San Pedro y Baradero, entre otras localidades, rige un alerta amarillo por viento zonda.

De esa forma pueden producirse "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

El mismo amarillo rige desde la zona sur de Santa Fe y hacia el norte, pasando por Córdoba, La Rioja, Catamarca, Formosa y Misiones. En Resistencia, Chaco, y en Corrientes el mismo viento zonda podría generar tormentas más fuertes y por eso el nivel de alerta es naranja.

