Los videos más impactantes de la inundación en Avenida General Paz: autos flotando y caos

Una intensa tormenta azotó esta madrugada el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando a varios sectores en situación crítica. En particular, la Avenida General Paz quedó completamente anegada por la acumulación de agua, tras una precipitación que superó los 117 milímetros en pocas horas.

En ese contexto, en redes sociales comenzaron a circular numerosos videos que mostraban la magnitud de la inundación: autos varados, gente desplazándose por zonas donde antes transitaban rodados y la avenida convertida en un espejo de agua. Estas imágenes ayudaron a dimensionar el alcance del fenómeno y a alertar a la población sobre los sectores a evitar.

El efecto del temporal se hizo evidente desde las primeras horas: calzadas anegadas, cortes de tránsito y vehículos parcialmente sumergidos en varios tramos de la avenida. Las autoridades desplegaron operativos de emergencia para limpiar sumideros, desviar el tránsito y atender situaciones de riesgo.

Temporal: después del agua, alerta amarillo por ráfagas fuertes

El impacto del temporal también se reflejó en otros frentes: el suelo ya saturado, sumideros colapsados y un volumen de agua que superó el promedio histórico de lluvias para el mes en cuestión. La lluvia superó ampliamente el habitual de octubre, lo que dificultó la capacidad del sistema de drenaje.

Las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios por General Paz y zonas aledañas hasta que el nivel del agua baje y se restablezca la normalidad. El consejo es seguir las indicaciones oficiales y monitorear nuevas alertas meteorológicas.

Los videos más impactantes de la inundación en Avenida General Paz

