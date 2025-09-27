Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera alerta amarilla por fuertes tormentas, lluvias y vientos en 16 provincias, una mujer murió en Mendoza, aplastada por un árbol cuando estaba en un auto.

La mujer fue encontrada en un Fiat Uno color rojo. Tenía 37 años y se llamaba Alejandra Funes. En la localidad de Maipú fue aplastada por un árbol de grandes dimensiones que cayó sobre el vehículo.

En la provincia, se produjeron fuertes ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora.

El fuerte temporal generó un incendio en la parte trasera de la escuela Álamos Mendocinos, en Fray Luis Beltrán. sin embargo, no hubo heridos, dado que los estudiantes y docentes fueron evacuados por la presencia de humo que irritaba los ojos y la garganta.

En la provincia de Córdoba se produjeron caídas de árboles en diferentes partes de la provincia a causa del fuerte temporal que se ocurrió en la madrugada de este sábado.

En qué provincias hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos

Las provincias que están afectadas por alertas amarillas son Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos. El SMN indicó para estos lugares lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se estima que habrá mucha caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h de manera puntual.

Otras de las provincias que están afectadas por el temporal son Buenos Aires (incluye CABA), Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Desde Buenos Aires hacia el norte, el área contará con vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h.

