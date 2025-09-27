sábado 27 de septiembre de 2025
Tormentas y lluvias aisladas en Buenos Aires: así estará el tiempo este sábado y domingo

La Ciudad y los alrededores tendrán un sábado todavía con más precipitaciones, y temperaturas que irán de 14° y 22°. Las alertas del SMN.

Lluvia en Buenos Aires
Servicio Metrológico Nacional | Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional informó alertas por la posibilidad de tormentas moderadas a fuertes en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se podrán registrar entre 40 mm y 60 mm de agua, con picos superiores en zonas localizadas.

Por la tarde y noche del sábado, las posibilidades de lluvia bajarán, pero aún se podrían registrar lluvias aisladas (10-40%). Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 18°C y una mínima de 14°C, y el viento será moderado, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

smn

Cuándo dejará de llover en Buenos Aires

El domingo se presentará soleado, perfecto para hacer actividades al aire libre. A pesar de que la jornada se presentará ventosa, las temperaturas volverán a subir por las tardes, con máximas estimadas en 21 a 23 °C.

MC.

