El pronóstico del tiempo para este domingo 8 de febrero de 2026 anticipa una jornada marcada por el ascenso térmico y la estabilidad atmosférica en la región central. Según datos oficiales, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores mantendrán condiciones veraniegas con baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en diversos puntos del territorio nacional se registrarán temperaturas elevadas.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 8 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 31°C. El cielo se presentará despejado durante la mañana, con una ligera nubosidad hacia la tarde y noche. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos del sector noreste soplarán a velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora sin lluvias previstas.

En la Provincia de Buenos Aires, el panorama climático será similar, con condiciones de buen tiempo y ambiente caluroso en la mayoría de las localidades. En Capital Federal y el AMBA, la humedad rondará el 28% con buena visibilidad general. Se recomienda a la población evitar la exposición solar prolongada y mantenerse hidratada, dado que el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles elevados durante las horas centrales.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de la Argentina, el clima presentará contrastes significativos entre las regiones. En el norte argentino, provincias como Jujuy y Salta permanecen bajo vigilancia por posibles tormentas aisladas. Mientras tanto, en la zona central y el Litoral, se espera que el termómetro supere los 35°C en provincias como Santa Fe, donde se estima una máxima de 39°C según los reportes académicos de la región del Litoral.

Por otro lado, la Patagonia registrará condiciones más inestables con vientos persistentes. En Santa Cruz, se anticipan ráfagas del sector noreste, mientras que en otras áreas del sur argentino las temperaturas máximas oscilarán los 31°C. Esta variabilidad climática responde a la presencia de frentes de baja presión en el extremo sur, contrastando con la estabilidad de las altas presiones que dominan actualmente el centro del territorio nacional.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que el calor persistirá durante el inicio de la próxima semana. Para el lunes 9 de febrero, en CABA y el Gran Buenos Aires, se espera una mínima de 22°C y una máxima de 31°C con cielo mayormente nublado. El martes 10 de febrero, la temperatura ascenderá levemente hasta los 32°C, manteniendo condiciones de humedad que elevarán la sensación térmica en toda el área metropolitana. Hacia el miércoles 11, se mantendrán los valores elevados con máximas de 32°C, previo a un cambio en las condiciones meteorológicas.

Se estima que el jueves 12 de febrero ingrese un frente frío que provocará un descenso de la temperatura hasta los 27°C, trayendo alivio temporal tras varios días sofocantes. El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el desarrollo de posibles alertas por tormentas en el centro del país.