sábado 06 de diciembre de 2025
CLIMA

Calor intenso y cielo inestable: así será el fin de semana largo en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el ingreso de una masa de aire caliente que elevará las temperaturas en el centro y norte del país, con jornadas pesadas, nubosidad variable e inestabilidad durante el fin de semana largo.

Así estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana largo
Así estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana largo | Freepick

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico este sábado la llegada de una masa de aire caliente que influirá en gran parte del centro y norte del territorio nacional. A su vez, se estima un aumento de temperatura, con una mínima de 21°C y máxima de 30°C en la Ciudad de Buenos Aires.

Según señaló el informe del organismo que depende del Ministerio de Defensa, el fenómeno comenzará a ingresar al país durante las primeras horas del día. Su impacto se verá reflejado en una nubosidad variable durante la madrugada, que irá disipándose hacia el mediodía.

Feriados diciembre 2025: qué días son no laborables y cuándo es el fin de semana largo | Perfil

SMN

Cómo seguirá el clima el fin de semana largo

El domingo, la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores tendrán días inestables, marcados por la nubosidad variable y temperaturas altas, al igual que el sábado.

Según la información brindada por el SMN, durante todo el día se calcula una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Incluso, el lunes feriado se estima una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.

Clima

Qué hacer para evitar un golpe de calor

Para estos días de mucho calor, la SMN recomienda beber abundante agua a lo largo de la jornada, incorporar frutas y verduras frescas a la alimentación y optar por ropa liviana, suelta y de tonos claros.

También es importante evitar la exposición directa al sol y extremar los cuidados con bebés, niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables a las altas temperaturas.

