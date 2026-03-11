Este miércoles 11 de marzo se presenta con condiciones climáticas mayormente estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ligero ascenso térmico y vientos del sector este. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas para diversas provincias del centro y norte del país. Se esperan fenómenos localmente fuertes acompañados de actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en las regiones afectadas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 11 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubicará en los 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26 °C durante la tarde. Los vientos soplarán desde el sector este con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia el final del día.

Clima miércoles 11 de marzo

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares con un ambiente templado y seco. En localidades como La Plata, se prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C bajo un cielo mayormente despejado. Por su parte, en sectores del interior bonaerense como Mercedes y San Pedro, las marcas térmicas oscilarán entre los 14 °C y 28 °C, manteniendo la estabilidad climática sin alertas vigentes para esta región.

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama nacional muestra mayor inestabilidad, especialmente en la región central. En la provincia de Córdoba, el organismo oficial pronostica una temperatura máxima de 27 °C con cielo mayormente nublado y probables tormentas aisladas durante la madrugada. Asimismo, en San Luis se esperan lluvias y tormentas en las zonas centro y norte, con una temperatura mínima promedio de 15 °C y ráfagas provenientes del cuadrante noreste a lo largo de la jornada.

En el norte argentino, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán se encuentran bajo advertencia por tormentas que podrían incluir abundante caída de agua en períodos cortos. Las temperaturas en Misiones continuarán elevadas, alcanzando una máxima de 34 °C en un contexto de nubosidad variable. En contraste, la Patagonia registrará condiciones más frías; en Santa Cruz se prevén mínimas de 7 °C y máximas de 12 °C con vientos intensos del oeste.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 12 de marzo, se anticipa una continuidad del buen tiempo en la Capital Federal, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y existen bajas probabilidades de lluvias aisladas hacia la noche. En el interior del país, la inestabilidad comenzará a ceder en la franja central, aunque se mantendrán remanentes de nubosidad y marcas térmicas estables sin grandes variaciones de temperatura.

Hacia el viernes 13 y el próximo fin de semana, el termómetro iniciará un ascenso gradual en gran parte del territorio nacional. En el AMBA, se proyectan máximas de 26 °C para el viernes y hasta 27 °C para el sábado, con cielos entre algo y mayormente nublados. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un incremento marcado del calor para el lunes 16 de marzo, donde las temperaturas podrían escalar hasta los 33 °C.