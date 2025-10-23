El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo parcialmente despejada y la presencia de temperaturas calurosas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este jueves 23 de octubre.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este jueves, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente despejado y con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados, pudiendo alcanzar los 28 grados al mediodía.

Temperaturas 23 de octubre

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 7y 20 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 47. La humedad será del 86%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 30 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 23 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:02 y se esconderá a las 19:15.

Alerta amarilla por tormenta en nueves provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en nueves provincias. Las áreas afectadas son: casi la totalidad de Buenos Aires, la totalidad de La Pampa, el este de Río Negro, el sur de Mendoza, la totalidad de San Luis, el norte de Santiago del Estero, la totalidad de Chaco, la totalidad de Formosa y el este de Salta.

Vientos 23 de octubre

Las zonas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste durante la tarde, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Además se estima alerta naranja por tormentas en el sur de la provincia de Córdoba. El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h.