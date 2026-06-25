La masa de aire frío de origen polar sostendrá su dominio sobre todo el sur de la provincia de Buenos Aires durante todo el día. Los bahienses vivirán un jueves caracterizado por la alta humedad y un cielo que alternará entre parcial y mayormente nublado, consolidando las condiciones típicas de esta época del año en el puerto y la ciudad.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El amanecer registrará el valor térmico más bajo del día con apenas 3°C de mínima en el área urbana, mientras que la máxima alcanzará tímidamente los 10°C en horas de la tarde. El viento soplará con regularidad desde el sector oeste y suroeste con intensidades leves de entre 10 y 15 kilómetros por hora, manteniendo la sensación térmica en niveles muy bajos.

Clima jueves 25 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las inmediaciones de General Cerri, la combinación de una humedad superior al 89% y la proximidad al estuario acentuará el enfriamiento ambiental. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la mañana y se presentarán claros temporarios hacia la tarde, descartando cualquier tipo de precipitaciones para este sector del distrito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama en las localidades vecinas mostrará condiciones similares de marcado rigor invernal, de acuerdo con los reportes analizados de la red de estaciones rurales. En la zona de Médanos y Punta Alta, el termómetro marcará registros muy bajos en las primeras horas, rozando los 2°C, con un ambiente húmedo que demandará abrigo térmico permanente para los trabajadores rurales.

Un estudio reciente implementó inteligencia artificial y descubrió 500 terremotos ocultos bajo el hielo de la Antártida

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicará que los campos del sudoeste bonaerense mantendrán estabilidad atmosférica absoluta, alejando por el momento la posibilidad de lluvias o alertas por tormentas. En la franja costera próxima a Monte Hermoso, los vientos rotarán levemente hacia el sector norte al caer la noche, incrementando de forma marginal la velocidad hasta los 23 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión oficial para el cierre de la semana anticipará un leve ascenso en las marcas térmicas máximas, las cuales alcanzarán los 13°C hacia el viernes gracias a la rotación definitiva del viento hacia el cuadrante noroeste. Sin embargo, el aire polar retornará con fuerza durante el fin de semana, garantizando un domingo con heladas generalizadas en los sectores suburbanos.