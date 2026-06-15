El ingreso de una masa de aire proveniente del norte marcará el ritmo meteorológico en Bahía Blanca y el puerto. El viento del cuadrante norte soplará de forma persistente, lo que impedirá un derrumbe mayor de las marcas térmicas, aunque el ambiente se presentará de frío a fresco durante todo el día. No se registrarán precipitaciones en toda la región de influencia.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comienza con cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 4°C. El viento soplará desde el sector norte a velocidades de entre 23 y 31 km/h, incrementando la sensación de frío en las áreas abiertas. En el centro bahiense el impacto del viento será menor, pero la nubosidad irá en aumento hacia el mediodía.

Clima lunes 15 de junio

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 15°C, con un cielo que lucirá mayormente cubierto. En la zona portuaria de Ingeniero White y en las adyacencias de General Cerri, los vientos del noroeste cobrarán fuerza, con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h, generando ráfagas incómodas en los sectores costeros, aunque la visibilidad permanecerá óptima, sin polvo en suspensión.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama en las localidades vecinas mostrará condiciones similares bajo los lineamientos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Punta Alta y la zona rural de Médanos, los termómetros marcarán registros térmicos idénticos, con una tarde fresca que obligará a mantener el abrigo. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales indica bajos niveles de humedad en los campos del distrito.

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Hacia la costa, en Monte Hermoso, el viento continental se sentirá con mayor intensidad, aunque no se emitieron alertas específicas por ráfagas de peligro extremo. Las condiciones de estabilidad garantizarán una jornada sin tormentas ni chaparrones en todo el sudoeste bonaerense, consolidando un panorama de estabilidad climática invernal ideal para el desarrollo de actividades productivas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el martes, las condiciones meteorológicas experimentarán pocos cambios, manteniendo las marcas térmicas entre los 5°C de mínima y los 14°C de máxima con vientos que rotarán levemente al noroeste. No obstante, el aire frío se profundizará hacia el miércoles, momento en el cual el viento virará definitivamente hacia el sector sur, provocando un descenso marcado de la temperatura.