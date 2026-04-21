El ingreso de un frente inestable marcará la jornada de Bahía Blanca en el puerto y la ciudad. Las precipitaciones serán las protagonistas del día, alcanzando una probabilidad del 62%. Los vientos, que soplarán predominantemente desde el este, influirán en el descenso térmico que experimentarán los bahienses a lo largo de este martes, manteniendo un ambiente fresco y húmedo durante la mayor parte del día.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro bahiense y hacia la zona portuaria de Ingeniero White, la temperatura se ubica en 12°C en las primeras horas del martes. El cielo permanece nublado con un viento proveniente del noreste a 4 km/h, mientras que la humedad alcanza el 75%. Estas condiciones de inestabilidad persistirán durante las próximas horas, con una alta probabilidad de lluvias que condicionarán las actividades al aire libre.

Clima martes 21 de abril

Hacia General Cerri y los sectores periféricos, el panorama meteorológico se mantendrá bajo la misma influencia. La nubosidad será persistente y el ambiente se percibirá húmedo. Los registros térmicos no sufrirán variaciones significativas, consolidando un clima propio de la estación que obligará a los habitantes a tomar precauciones ante la continuidad de las precipitaciones previstas para esta jornada.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta y Médanos, el frente de tormenta se desplazará con características similares a las observadas en Bahía Blanca. La probabilidad de precipitaciones mantendrá a la región bajo un régimen de inestabilidad, con una alta humedad que acompañará el desarrollo del martes. Se recomienda a los vecinos permanecer atentos a los avisos meteorológicos ante la posibilidad de eventos puntuales.

Cómo estará el clima el fin de semana largo del 1 de mayo en el AMBA

En cuanto a Monte Hermoso y las zonas costeras aledañas, el viento del este persistirá, incidiendo en el estado del tiempo. Las lluvias, aunque de intensidad variable, marcarán el pulso de la jornada. La visibilidad podría verse afectada por la persistencia de las condiciones nubosas, por lo que se solicita precaución al circular por las rutas del sudoeste bonaerense durante este martes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para los próximos días, la tendencia indica una mejoría paulatina en las condiciones meteorológicas en Bahía Blanca. Hacia la noche de este martes, el cielo se despejará significativamente y la probabilidad de precipitaciones disminuirá al 5%.

Los vientos continuarán soplando desde el este, aunque se espera que la estabilidad atmosférica domine el resto de la semana, propiciando un ambiente más seco y con menor nubosidad hacia el fin de semana.