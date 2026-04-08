La jornada de este miércoles en el sudoeste bonaerense estará marcada por la estabilidad atmosférica y un ambiente típicamente otoñal. No habrá probabilidades de precipitaciones y el sol ganará protagonismo hacia el mediodía. Un ligero flujo de aire desde el estuario refrescará la zona costera, mientras que en el ejido urbano la amplitud térmica se sentirá con mayor intensidad.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con una temperatura real que rondará los 11°C y una humedad relativa elevada, cercana al 90%. En el centro bahiense y las zonas más bajas de General Cerri, la visibilidad será buena, aunque no se descartan bancos de niebla aislados en sectores rurales. El viento soplará desde el cuadrante sur con ráfagas suaves que no superarán los 22 km/h.

Clima miércoles 8 de abril

Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 20°C de máxima bajo un cielo algo nublado. En la zona portuaria de Ingeniero White, el aire marino mantendrá las condiciones frescas, brindando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantendrá estable, lo que asegurará una jornada sin sobresaltos climáticos para los trabajadores del Polo Petroquímico.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, el escenario será idéntico, con predominio de vientos del sector este-sudeste durante la caída del sol. El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas para el partido de Bahía Blanca ni para Villarino, aunque en la zona de Monte Hermoso el oleaje se mantendrá moderado debido a la persistencia de la brisa marina.

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Para el sector rural, los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicarán una baja probabilidad de heladas, protegiendo los cultivos en etapa de desarrollo. La visibilidad se mantendrá en los 10 kilómetros habituales, descartándose la presencia de polvo en suspensión debido a la baja intensidad de las ráfagas previstas para este miércoles.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana mostrará un paulatino ascenso de las temperaturas máximas, que llegarán a los 23°C hacia el jueves. El viento rotará brevemente al noreste, lo que aportará aire más cálido a la región. No se esperan lluvias significativas hasta el fin de semana, consolidando un inicio de abril con condiciones muy favorables para el sur bonaerense.