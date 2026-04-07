La ciudad de Bahía Blanca transitará este martes 7 de abril bajo condiciones de marcada estabilidad, aunque con un paulatino incremento de la nubosidad. No se esperan precipitaciones significativas durante la jornada, mientras que el flujo de aire desde el sector sudeste mantendrá las temperaturas en rangos otoñales, moderando el ascenso térmico vespertino tanto en el centro como en la zona portuaria.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En las primeras horas del día, la temperatura se ubicará en torno a los 10°C, bajo un cielo que alternará entre nubes y claros. La dirección del viento, inicialmente del noroeste, rotará hacia el sudeste hacia el mediodía, alcanzando velocidades de entre 11 y 26 km/h. Esta rotación será especialmente perceptible en Ingeniero White, donde el aire marítimo aportará un índice de humedad más elevado.

Clima martes 7 de abril

Durante la tarde, la máxima llegará a los 19°C, consolidando una jornada agradable pero fresca para quienes circulen por General Cerri y los barrios del macrocentro. La nubosidad será variable, predominando los intervalos nubosos hacia el final del día. No habrá presencia de ráfagas intensas, lo que asegurará una visibilidad óptima en los accesos viales y la zona industrial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, las condiciones seguirán un patrón similar. En Punta Alta se prevén lloviznas aisladas durante la mañana con una máxima de 18°C, mientras que hacia el oeste, en Médanos, el cielo permanecerá parcialmente nublado. No rigen alertas meteorológicas por vientos fuertes ni tormentas severas para el área de influencia inmediata en las próximas horas.

Por primera vez, se rastrean satelitalmente machos de tortuga laúd en el Mar Argentino

Para la zona costera de Monte Hermoso, el viento del sudeste generará un leve descenso de la sensación térmica respecto a las jornadas previas. Los productores rurales del sudoeste, según datos de la Bolsa de Cereales, observarán un ambiente seco con una amplitud térmica moderada, ideal para las tareas de campo programadas para esta etapa del mes de abril.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el miércoles, se mantendrá la inestabilidad con probabilidad de lluvias ligeras y una máxima que rondará los 19°C. Sin embargo, a partir del jueves, la tendencia indicará un ascenso firme de la temperatura. Hacia el fin de semana, el viento rotará definitivamente al sector norte, lo que permitirá alcanzar registros térmicos cercanos a los 25°C el día sábado.