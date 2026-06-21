El ingreso de una masa de aire frío de origen polar desde el sur transformará de manera drástica las condiciones en todo el puerto y el ejido urbano bahiense. Esta situación meteorológica mantendrá las temperaturas en niveles sumamente bajos durante todo el día, consolidando el inicio de un invierno crudo con cielos que variarán de soleados a parcialmente cubiertos.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro registrará valores muy bajos desde las primeras horas, con una temperatura actual que rozará los 3°C reales y una sensación térmica aún menor en las zonas abiertas. El viento soplará con intensidad moderada y regular desde el sector oeste y noroeste, afectando principalmente la circulación costera en el puerto de Ingeniero White.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

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La nubosidad irá en aumento paulatino hacia la tarde en la localidad de General Cerri y el centro de la ciudad, desestimándose por completo la probabilidad de precipitaciones diurnas. El ambiente se percibirá sumamente fresco, por lo que se recomendará el uso de abrigo pesado debido a la persistencia de las corrientes eólicas del cuadrante oeste, las cuales dominarán todo el transcurso de la jornada.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades vecinas de la región, como Punta Alta y la zona rural de Médanos, se anticipan condiciones similares de tiempo frío y ventoso bajo la influencia de este sistema de alta presión. Los reportes de las estaciones meteorológicas locales y rurales confirmarán un marcado descenso térmico generalizado, con heladas agrotécnicas matinales que se harán sentir con fuerza en los campos del sudoeste bonaerense.

Índice UV bajo en Argentina: un respiro invernal ideal para la salud sin riesgos extremos

En la villa balnearia de Monte Hermoso, el viento del oeste y sudoeste generará marejadas leves en la costa y mantendrá el ambiente riguroso, aunque el SMN descartará alertas vigentes por tormentas severas para este cuadrante de la provincia. La visibilidad horizontal se mantendrá buena de manera generalizada, presentándose reducciones temporarias y aisladas en caminos vecinales debido al levantamiento de polvo por las ráfagas remanentes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para los comienzos de la semana entrante indicará la persistencia de este patrón invernal con un gradual incremento de la nubosidad nocturna hacia el lunes, previéndose una leve probabilidad de lluvias aisladas. Los vientos rotarán de manera temporaria y el frío extremo continuará firme, postergándose cualquier ascenso térmico significativo o térmicamente templado hacia el tramo final de la semana entrante.