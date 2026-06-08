El ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur modificará las condiciones atmosféricas en toda la región urbana y portuaria durante este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de la temperatura con alta presencia de humedad, lo que mantendrá el cielo gris y las condiciones frescas en el polo industrial y el centro bahiense.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente frío y una humedad que superará el 90 por ciento, factores que sostendrán un manto de nubosidad baja en todo el sector céntrico. El termómetro se ubicará en los 9°C durante las primeras horas del día, mientras que el viento soplará desde el cuadrante sudoeste a velocidades muy leves, de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Clima lunes 8 de junio

Hacia la tarde, la rotación de las masas de aire mantendrá el termómetro estancado en una máxima de 12°C. En Ingeniero White y General Cerri, la sensación térmica se sentirá fresca debido a la proximidad de la ría, y se mantendrá una probabilidad del 10 por ciento de precipitaciones débiles aisladas hacia el final de la jornada.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La red de monitoreo rural de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicará que la influencia del aire frío se extenderá con fuerza hacia el cordón productivo regional. Localidades como Médanos y Punta Alta registrarán temperaturas máximas similares, con cielos encapotados y nulas posibilidades de registrar alertas por tormentas o vientos fuertes durante el período diario.

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En la villa balnearia de Monte Hermoso, el mar registrará un leve oleaje debido a la calma del viento costero, aunque el ambiente se presentará húmedo y destemplado. La visibilidad en las rutas de la zona de influencia será óptima, ya que la ausencia de ráfagas intensas evitará cualquier fenómeno de reducción por polvo en suspensión.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los mapas meteorológicos del SMN anticipan que el panorama invernal se acentuará con el correr de la semana. Para el día martes, el viento rotará hacia el sector norte y generará un leve ascenso en la temperatura máxima, que tocará los 15°C, abriendo paso a una tendencia de cielos parcialmente cubiertos de cara al próximo fin de semana en el sudoeste bonaerense.