El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una jornada con cielo mayormente nublado y ambiente marcadamente fresco en la región metropolitana. El termómetro se ubicará entre los 10 grados de mínima y los 15 grados de máxima, sin alertas vigentes por parte del Sistema de Alerta Temprana en esta zona del territorio.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 2 de junio

El territorio de la Capital Federal registrará nubes de manera constante durante todo el día, con una humedad promedio que rozará el 80% en las primeras horas. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que generará una sensación térmica fría por la mañana, aunque mejorará levemente hacia la tarde.

Clima martes 2 de junio

Por su parte, el Gran Buenos Aires experimentará condiciones similares, con bancos de niebla matinales en las zonas suburbanas más despejadas del tercer cordón. Las máximas en distritos del sur y del oeste bonaerense se consolidarán en torno a los 14 grados, con ráfagas muy débiles que no superarán los 18 kilómetros por hora en toda la franja metropolitana.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial no prevé complicaciones extremas para la provincia de Buenos Aires, donde el interior mantendrá un ambiente frío pero sumamente estable. En regiones costeras y del sur provincial, el cielo presentará intervalos nubosos con una marcada amplitud térmica que exigirá precaución en las rutas por visibilidad reducida durante el amanecer.

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En tanto, el norte de la provincia de Mendoza y sectores de la cordillera registrarán nubosidad variable con vientos leves del norte, mientras que el resto de las provincias centrales lucirán condiciones estables. El panorama nacional carece de alertas amarillas o naranjas de gravedad para esta jornada, consolidando un inicio de junio con características meteorológicas típicas de la época invernal.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días expondrá una rotación gradual de los vientos hacia el sector norte, lo que favorecerá un leve y paulatino incremento de las marcas térmicas en toda la región del AMBA. El miércoles el sol ganará terreno entre las nubes y la temperatura máxima trepará hasta los 16 grados, marcando el inicio de una mini tregua frente al aire frío.

Hacia el jueves y el viernes, el termómetro continuará en ascenso y tocará picos de hasta 20 grados de máxima, acompañados de una masa de aire más templada. Esta estabilidad meteorológica se interrumpirá recién hacia el fin de semana, momento en que regresará un porcentaje menor de probabilidad de lloviznas aisladas sobre el territorio porteño.