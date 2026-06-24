El invierno comenzó con fuerza en gran parte del país y este miércoles 24 de junio la Ciudad de Buenos Aires amaneció bajo una intensa masa de aire polar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró una temperatura de 11°C al mediodía, aunque la sensación térmica se mantuvo varios grados por debajo debido al viento del sector sur. Además, el organismo emitió una alerta amarilla por frío extremo que alcanza al AMBA y a otras 16 provincias argentinas.

Cómo estará clima en CABA este miércoles 24 de junio

La mañana se presentó muy fría y la tendencia para las próximas horas continuará con condiciones estables pero rigurosas. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada, limitando la presencia del sol y reforzando la sensación invernal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 24 de junio

El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano bonaerense. La máxima prevista para hoy apenas alcanzará los 11°C, por lo que el ambiente continuará frío durante toda la jornada.

Hacia la noche, las condiciones podrían desmejorar levemente con un aumento de la humedad y vientos moderados del sudeste. Aunque la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, no se descartan algunas lloviznas aisladas en sectores cercanos al Río de la Plata. La temperatura descenderá nuevamente y cerrará la jornada cerca de los 4°C y 5°C.

Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 16 provincias

El dato más relevante de la jornada es la alerta amarilla por bajas temperaturas extremas emitida por el SMN para la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y gran parte del centro y norte del país.

Según explicó el organismo, este nivel de alerta implica que las temperaturas pueden generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Además de la Ciudad y el área metropolitana, la advertencia alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.

Cómo estará el clima en Rosario hoy miércoles 24 de junio

El SMN recomendó evitar exposiciones prolongadas al aire libre, utilizar varias capas de abrigo, mantener una adecuada hidratación y calefaccionar los ambientes de manera segura para prevenir problemas de salud asociados al frío intenso.

Situación meteorológica en el resto del país

Mientras el frío domina gran parte del territorio nacional, la Patagonia continúa afectada por un sistema de baja presión que provoca nevadas intensas en sectores cordilleranos de Chubut y Santa Cruz. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones debido a la reducción de visibilidad y la acumulación de nieve en rutas.

Cómo estará el clima en Bahía Blanca hoy miércoles 24 de junio

En tanto, provincias del centro del país como Córdoba y Santa Fe registraron durante la mañana bancos de niebla y temperaturas muy bajas, consolidando el ingreso de aire polar que se instaló sobre gran parte de Argentina.

Pronóstico para mañana: más frío en el AMBA

De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves comenzará con un marcado descenso térmico. La temperatura mínima rondará los 6°C en la Ciudad de Buenos Aires y podría acercarse a los 4°C en sectores suburbanos.

Durante la tarde se espera una máxima cercana a los 14°C, con cielo algo nublado y vientos del sudeste. El viernes las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas entre 5°C y 15°C y sin probabilidad significativa de lluvias.

La persistencia de la masa de aire polar mantendrá el ambiente invernal durante los próximos días, por lo que las autoridades recomiendan seguir atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas.