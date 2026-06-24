El invierno se hace sentir con fuerza en toda la región del Gran Rosario durante esta jornada. Las bajas temperaturas y una visibilidad altamente reducida por bancos de niebla matinales complicarán el tránsito temprano, transformando el ritmo habitual de los rosarinos que se movilicen hacia sus trabajos o establecimientos educativos en el inicio de este miércoles.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un ambiente gélido y alta humedad, un factor clave que potenciará la sensación invernal cerca del Monumento a la Bandera. Las localidades de Funes y Roldán registrarán las marcas térmicas más bajas de la región, con probabilidad de heladas aisladas debido al cielo despejado que predominará durante las primeras horas del día.

Clima miércoles 24 de junio

Hacia la tarde, el viento rotará levemente al sector este, aportando una masa de aire húmedo desde la zona de islas y el Río Paraná. Esto generará un aumento paulatino de la nubosidad sobre el Cordón Industrial, aunque la probabilidad de lluvias se mantendrá en un rotundo cero por ciento para toda la zona metropolitana.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes de advertencia por visibilidad reducida para el sur santafesino, afectando directamente a San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. Los conductores encontrarán complicaciones severas en las autopistas a Buenos Aires y Santa Fe, donde la combinación de humedad y frío extremo formará densos mantos de niebla.

Ciclogénesis en Buenos Aires: lluvias, ráfagas intensas y una nueva irrupción de aire polar marcarán el cierre de junio

Las condiciones de estabilidad atmosférica dominarán el panorama de los departamentos Rosario y San Lorenzo. El organismo oficial descartará alertas por tormentas severas, pero recomendará circular con extrema precaución en las rutas provinciales debido al asfalto húmedo y a las banquinas que presentarán acumulación de rocío congelado por la baja temperatura.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana anticipará la continuidad del aire polar sobre la región. El viento del río soplará de forma persistente el jueves, lo que provocará un aumento de la nubosidad y un leve descenso de la máxima, consolidando jornadas grises y frías que obligarán a los rosarinos a mantener el abrigo pesado.