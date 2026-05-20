El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes marcados por un ambiente muy frío durante toda la jornada del miércoles 20 de mayo en Buenos Aires. La temperatura mínima se ubicará en los 7°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 14°C por la tarde, sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 20 de mayo

En la Capital Federal, el cielo se presentará despejado o ligeramente nublado, con una presencia de sol que ayudará a mitigar la sensación térmica invernal hacia el mediodía. Los vientos soplarán moderados del sector sur, rotando levemente hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 34 kilómetros por hora durante las horas vespertinas, elevando la percepción de frío generalizada.

Clima miércoles 20 de mayo

Por su parte, el Gran Buenos Aires registrará marcas térmicas aún más rigurosas que la zona central. En localidades del norte y del oeste del conurbano, las temperaturas mínimas tocarán los 6°C con niveles de humedad promedio cercanos al 77%, lo que favorecerá la aparición de brumas matinales y bancos de niebla aislados en áreas suburbanas despejadas.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial mantendrá bajo vigilancia extrema a la región patagónica y cordillerana. La provincia de Santa Cruz y la provincia de Chubut experimentarán vientos intensos del sector oeste con ráfagas que superarán los 80 kilómetros por hora, manteniendo vigentes alertas de nivel amarillo para resguardo de la población civil y el transporte.

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Hacia el norte del territorio nacional, la provincia de Misiones y la provincia de Corrientes reportarán abundante nubosidad pero con condiciones de estabilidad temporaria. En tanto, las provincias de la región central, como Córdoba y Santa Fe, acompañarán la tendencia porteña con un marcado enfriamiento general, vientos del sur y cielos mayormente limpios.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días consolidará la instalación definitiva de este pulso de aire polar en toda la región central del país. El viento mantendrá su componente del cuadrante sur y sudeste, lo que impedirá la recuperación de los termómetros y asegurará mañanas marcadamente frías en los días venideros.

Para el jueves y viernes, las temperaturas máximas registrarán un descenso adicional, con marcas que difícilmente superarán los 12°C. Recién hacia el fin de semana comenzará una rotación paulatina de los vientos hacia el sector norte, lo que aportará un leve alivio térmico con nubosidad en aumento.