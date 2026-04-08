El Servicio Meteorológico Nacional informa que la inestabilidad cederá gradualmente durante esta jornada. No rigen alertas por tormentas para la Capital Federal, aunque el ingreso de una masa de aire frío del sur provocará un descenso en la temperatura mínima, que se ubicará en los 14°C. La máxima alcanzará los 20°C bajo un cielo que lucirá parcialmente nublado.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 8 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el viento soplará desde el sector sur con ráfagas que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, lo que mantendrá la sensación térmica en niveles frescos durante la mañana. La humedad descenderá hasta el 75%, favoreciendo una visibilidad óptima tras las lluvias recientes. El cielo alternará entre claros y nubes, sin probabilidades significativas de precipitaciones para el resto del día.

Clima miércoles 8 de abril

Para el Gran Buenos Aires, específicamente en localidades como Luján e Ituzaingó, el termómetro marcará valores similares con máximas de 21°C. En el Conurbano, la nubosidad será algo más persistente en las primeras horas, pero la tendencia indica una estabilización definitiva. Los vientos del sur limpiarán la atmósfera, dejando atrás la humedad extrema de los días previos y consolidando un ambiente otoñal seco.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantendrá una advertencia de nivel amarillo por vientos y tormentas en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Ciudades como Mar del Plata y Miramar registrarán ráfagas intensas provenientes del sector sur. Por su parte, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Corrientes todavía presentarán algunos chaparrones aislados durante la mañana antes de la mejora.

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En la región de Cuyo, la provincia de Mendoza disfrutará de condiciones estables con una máxima de 20°C y cielo despejado. Hacia el norte del país, las provincias de Salta y Jujuy mantendrán temperaturas agradables, mientras que en la Patagonia se sentirá el rigor del aire polar con nevadas en sectores cordilleranos de la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días muestra un afianzamiento del tiempo estable gracias a la rotación de los vientos hacia el sector norte a partir del viernes. Para el jueves 9 de abril, el sol brillará con plenitud y la temperatura mínima se mantendrá en los 14°C, con una máxima que repetirá los 20°C, consolidando jornadas ideales para la ventilación de ambientes.

Hacia el fin de semana, el termómetro iniciará un leve ascenso. El sábado 11 de abril se presentará con mayor presencia de nubes, pero sin riesgo de lluvias, alcanzando una máxima de 22°C. Esta masa de aire cálido se profundizará el domingo, cuando las marcas térmicas treparán hasta los 24°C, devolviendo un clima templado y muy agradable a toda la región metropolitana.