El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará este miércoles 16 de septiembre con condiciones de estabilidad, cielo parcialmente nublado y un progresivo ascenso en los registros térmicos conforme avanza la semana.

Tras un amanecer frío en toda la región metropolitana, las condiciones meteorológicas tenderán a volverse más templadas hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

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La jornada no contempla precipitaciones en el área urbana, lo que permitirá un desarrollo normal de las actividades al aire libre tanto en CABA como en los distintos municipios del conurbano bonaerense.

Durante las primeras horas, el ambiente fresco se hará sentir con fuerza, especialmente en las zonas suburbanas del Gran Buenos Aires, donde las temperaturas matutinas se mantendrán sensiblemente más bajas que en el centro porteño.

Clima miércoles 16 de septiembre

Con el correr del día, la rotación de los vientos hacia el sector este y noreste aportará aire un poco más templado, permitiendo un paulatino incremento de la marca máxima.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 15°C. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y algo nublado a lo largo de todo el día, con una humedad moderada y nula probabilidad de lluvias.

Los vientos soplarán del sector sureste por la mañana, rotando al este y noreste durante la tarde, con velocidades estimadas entre 12 y 37 km/h y sin ráfagas de intensidad considerable.

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En los municipios del AMBA, la diferencia térmica se manifestará principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, registrándose mínimas de hasta 6°C en áreas rurales del conurbano.

Hacia la noche, la temperatura descenderá progresivamente hasta ubicarse en torno a los 12°C, ofreciendo un ambiente fresco y condiciones estables sin cambios abruptos.

Alertas meteorológicas este 16 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene avisos meteorológicos por lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento sobre el sur de la Patagonia, afectando de manera particular a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el resto del país, predominan las condiciones de tiempo estable y cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Alerta por nevadas en la Patagonia

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un ambiente de tintes primaverales para la región central y el AMBA. Para el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, las máximas escalarían hasta los 20°C, con abundante sol.

Con miras al fin de semana, se espera un sábado 19 y domingo 20 con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12°C y 18°C, acompañadas por tiempo firme en la capital del país.