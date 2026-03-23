El inicio del feriado puente transcurrirá bajo un cielo mayormente nublado en toda la región metropolitana de Buenos Aires, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 22°C. Si bien la probabilidad de precipitaciones aisladas será baja durante el día, el ingreso de una masa de aire frío consolidó un ambiente fresco. No rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional para la Capital Federal.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 23 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el viento sopla desde el sector sur y sudeste, lo que mantiene la humedad en niveles moderados pero incrementó la sensación de frescura. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la mañana y se prevé que estas condiciones se mantengan hasta la noche. La visibilidad es óptima, aunque las nubes bajas dominan el paisaje urbano, sin generar lluvias de importancia.

Clima lunes 23 de marzo

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, la amplitud térmica resulta ligeramente más marcada. En las zonas suburbanas del Gran Buenos Aires, la mínima descendió hasta los 15°C en las primeras horas del día. No se registran ráfagas de viento intensas, pero la circulación constante de aire fresco proveniente del Río de la Plata asegura una jornada netamente otoñal, ideal para actividades bajo techo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla por tormentas para el noreste del país. Las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos registrarán fenómenos de variada intensidad. En estas regiones, las lluvias estarán acompañadas por actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, afectando principalmente la normalidad de las tareas rurales y el tránsito en rutas nacionales.

Guía de destinos bonaerenses para visitar durante el fin de semana largo

En el extremo sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por vientos intensos. Las ráfagas del sector oeste superarán los 70 kilómetros por hora, lo que dificultará la navegación y las operaciones aéreas en la zona cordillerana.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica que la masa de aire frío se asentará definitivamente sobre la región central. Mañana, martes 24 de marzo, el cielo estará parcialmente nublado y se convertirá en la jornada más fría de la semana. Los vientos rotarán levemente al este, pero no se espera un incremento significativo de la temperatura, manteniendo las máximas apenas por encima de los 20°C.

Hacia mediados de la semana, la rotación de los vientos al sector norte favorecerá una recuperación paulatina de los registros térmicos. Sin embargo, la estabilidad se mantendrá firme y no se proyectan nuevas tormentas hasta el próximo fin de semana. El ambiente seco reemplazó a la humedad extrema de los días previos, consolidando el inicio formal de la temporada otoñal en el área metropolitana.