La semana arranca en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la influencia de altas presiones que garantizarán estabilidad meteorológica absoluta durante este lunes 15 de junio. Tras el paso de un frente inestable el sábado, la masa de aire seco se consolidó en la región central, disipando la nubosidad de forma definitiva.

El cielo se presentará completamente despejado durante toda la jornada, marcando el día más luminoso y frío de este período festivo. La radiación nocturna favoreció un enfriamiento notable del suelo en las primeras horas, por lo que la actividad al aire libre requerirá abrigo de alta densidad en el arranque de la jornada.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 15 de junio

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que el termómetro registrará una mínima de 2°C en el área urbana, mientras que la máxima alcanzará los 15°C en horas de la tarde. Los vientos predominarán del sector noroeste a una velocidad constante de 18 kilómetros por hora, lo que evitará que la sensación térmica caiga por debajo de la temperatura real del aire.

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Clima lunes 15 de junio

La humedad relativa ambiente se ubicará en torno al 63%, confirmando el ingreso del sistema seco que mantendrá la probabilidad de precipitaciones en un escaso 10%. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, alcanzando los 10 kilómetros debido a la ausencia de bancos de niebla o neblinas matinales en los accesos vehiculares.

En los cordones del Gran Buenos Aires se sentirá con mayor intensidad el rigor invernal. Localidades del conurbano sur como Ezeiza experimentarán marcas térmicas mínimas de hasta 1°C, con riesgo de heladas suburbanas aisladas. En contraste, la zona norte registrará promedios mínimos levemente más altos, estabilizados en los 4°C.

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Hacia la noche, el panorama mantendrá el cielo despejado y una rotación leve del viento hacia el sector oeste. El descenso térmico será rápido tras la caída del sol, ubicando los valores nocturnos en torno a los 9°C, consolidando un cierre de feriado muy frío pero sin complicaciones climáticas.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa nacional del Sistema de Alerta Temprana (SAT) no reporta alertas vigentes de nivel amarillo, naranja o rojo para la región centro, dominada enteramente por un potente centro de alta presión. Este fenómeno meteorológico asegura condiciones estables no solo en Buenos Aires, sino también en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, donde el sol será el gran protagonista.

Hacia la región patagónica, el ingreso de un sistema frontal desde el océano Pacífico genera inestabilidad sobre la cordillera de la provincia de Neuquén y el oeste de Río Negro, con nevadas aisladas en alta montaña. Las provincias de Chubut y Santa Cruz mantendrán vientos moderados del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El lunes será el día más luminoso y frío de este período festivo

En el extremo norte del país, provincias como Formosa y Misiones experimentarán un remanente de nubosidad variable debido al desplazamiento de un frente templado hacia el territorio paraguayo. Las temperaturas en esa franja territorial se mantendrán elevadas en comparación con el sur, con máximas que rozarán los 19°C.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Los modelos de previsión anticipan un marcado ascenso térmico para el martes 16 de junio. La persistencia de vientos del sector noroeste inyectará aire más cálido a la atmósfera metropolitana, elevando la temperatura mínima a los 6°C y permitiendo que la máxima se posicione en unos muy agradables 18°C bajo cielo soleado.

La estabilidad comenzará a ceder terreno hacia el miércoles 17 de junio, jornada en la que se observará un progresivo aumento de la nubosidad. El viento rotará de forma definitiva hacia el sector este, aportando humedad desde el Río de la Plata y provocando un retroceso en las marcas térmicas, que fijarán una máxima de 14°C.

El escenario meteorológico se tornará definitivamente inestable el jueves 18 de junio debido al ingreso de un frente de baja presión. El organismo oficial prevé un 50% de probabilidad de lluvias débiles y lloviznas persistentes durante todo el día, con una amplitud térmica muy acotada que oscilará entre los 9°C de mínima y los 13°C de máxima.