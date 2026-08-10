El ingreso de una masa de aire polar consolidará un ambiente frío y heladas matinales en toda la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante este lunes 10 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por frío extremo para la región metropolitana, por lo que se recomienda precaución durante las primeras horas de la mañana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 10 de agosto

La Ciudad de Buenos Aires registrará una mínima de 4°C en las primeras horas del día y una máxima de 11°C, con cielo mayormente despejado a algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

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Clima lunes 10 de agosto

En las zonas periféricas del AMBA y el primer cordón del Gran Buenos Aires, los valores térmicos mínimos descenderán hasta los 3°C, generando heladas agronómicas sobre áreas suburbanas.

La humedad ambiente se ubicará cercana al 75%, combinada con vientos moderados del sector sur con ráfagas que alcanzarán los 23 km/h. Esta condición mantendrá una sensación térmica inferior a los valores marcados por los termómetros en la vía pública.

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Hacia la tarde-noche, el viento rotará levemente hacia el noreste, provocando una paulatina estabilización del ambiente pero manteniendo las bajas marcas térmicas.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que abarca el centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de La Pampa y sectores de la Provincia de Córdoba.

En la zona cordillerana de la Provincia de Mendoza y la Provincia de Neuquén, persisten las condiciones para la acumulación de nieve y vientos intensos en alta montaña.

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El resto del territorio nacional permanecerá bajo la influencia de un sistema de alta presión que mantendrá el tiempo seco y despejado en el norte argentino, aunque con ambiente fresco durante la madrugada.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el martes 11 de agosto, se espera la continuidad del frío persistente en la región capitalina, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C bajo un cielo parcialmente nublado. La tendencia hacia el miércoles 12 de agosto indica un leve ascenso en la cobertura nubosa y una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche.

A partir del jueves 13 de agosto, los vientos del sector este favorecerán un leve incremento en las temperaturas mínimas, consolidando una masa de aire más templada hacia el cierre de la semana laboral.