La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán este martes 8 de septiembre condiciones meteorológicas estables, con un paulatino repunte en los termómetros en comparación con las jornadas frías del comienzo de la semana. A lo largo del día predominará la presencia del sol alternando con momentos de nubosidad parcial, sin probabilidad de precipitaciones sobre el conglomerado urbano.

El viento se mantendrá soplando desde el sector norte a noreste, favoreciendo un progresivo ingreso de aire más templado a la región central. Esta tendencia a la estabilización antecede a un paulatino ascenso de las temperaturas que continuará escalando con el correr de los días hacia el tramo medio de la semana.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas del día se registrará una mañana fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima que se ubicará entre los 7 °C y 8 °C. En las zonas del suburbanas del conurbano bonaerense, las marcas térmicas matutinas pueden ser levemente inferiores debido a la menor radiación urbana.

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Clima martes 8 de septiembre

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, se percibirá un ambiente más grato: la temperatura máxima rondará los 16 °C a 18 °C, acompañada por un cielo algo a parcialmente nublado.

La humedad relativa se mantendrá moderada y la velocidad de los vientos del sector norte oscillará entre los 7 y 15 km/h, sin presencia de ráfagas intensas. Para el cierre de la jornada y durante la noche, se aguarda un descenso térmico estabilizándose el mercurio en torno a los 12 °C a 13 °C.

Alertas meteorológicas este 8 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no se registran alertas meteorológicas activas de nivel amarillo, naranja o rojo para la Ciudad de Buenos Aires ni el AMBA.

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A nivel nacional, el panorama general presenta relativa estabilidad en la franja central del país, aunque con vientos de variada intensidad sobre la zona cordillerana de la Patagonia y el sudoeste del territorio argentino.

Para el resto de la semana en el AMBA, el organismo oficial ratifica un incremento sostenido de la temperatura: el miércoles 9 y jueves 10 el mercurio tocará techo entre los 18 °C y 20 °C de máxima.

No obstante, hacia el viernes 11 y el inicio del fin de semana, se prevé el cambio de viento al sector sudeste, incrementando la nubosidad y trayendo un posterior descenso de la temperatura con inestabilidad. Para el sábado 12 y domingo 13 se espera el regreso de jornadas más frías y ventosas, por lo que el alivio térmico de mediados de semana será solo transitorio.