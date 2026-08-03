La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inician la semana bajo condiciones de marcada inestabilidad atmosférica este lunes 3 de agosto. La presencia de humedad elevada y nubosidad abundante dominará el panorama urbano desde las primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el paulatino desmejoramiento del tiempo hacia la segunda mitad de la jornada, con probabilidad de precipitaciones dispersas que afectarán el tránsito y las actividades al aire libre.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 3 de agosto

Durante la mañana, la Ciudad de Buenos Aires registrará marcas térmicas mínimas en torno a los 11 °C, con una humedad relativa superior al 85% y visibilidad que podría verse reducida de forma temporaria por neblinas matinales. La temperatura máxima alcanzará un techo modesto de 16 °C durante las primeras horas de la tarde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima lunes 3 de agosto

En el Gran Buenos Aires, las condiciones meteorológicas mostrarán matices según la zona geográfica. Los municipios del zona oeste y sur del GBA experimentarán sensaciones térmicas levemente inferiores, con registros mínimos de hasta 10 °C en áreas rurales o suburbanas. La nubosidad irá en aumento paulatino en todo el cordón conurbano.

Hacia la tarde-noche, la probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas trepará hasta un 40%. Los vientos predominarán del sector este y sureste, oscilando entre los 10 y 22 km/h, con algunas ráfagas moderadas en áreas costeras del Río de la Plata.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alertas de nivel extremo para el centro del país, aunque vigila el desplazamiento de un sistema de baja presión. Las provincias de Mendoza y Neuquén registran inestabilidad en zonas cordilleranas debido al ingreso de aire húmedo desde el Océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó estabilidad y baja probabilidad de lluvias para esta semana en Buenos Aires

En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco y Misiones experimentan valores térmicos más elevados pero con cielos parcialmente nublados. Por su parte, en la región patagónica, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur continúan bajo la influencia de una masa de aire frío de origen polar que mantiene temperaturas bajo cero.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el martes 4 de agosto, se espera la consolidación del viento del sector sur, lo que favorecerá un leve descenso de las temperaturas mínimas. La nubosidad irá disminuyendo paulatinamente, dejando un ambiente seco y frío con marcas que oscilarán entre los 9 °C y los 16 °C.

Entre el miércoles 5 y el jueves 6, la masa de aire frío se afirmará sobre la región central. Se anticipa un paulatino despejamiento del cielo en la zona metropolitana, con mañanas frías donde las mínimas rondarán los 8 °C a 9 °C y tardes templadas que no superarán los 17 °C. No se prevén precipitaciones adicionales para la segunda mitad de la semana laboral.