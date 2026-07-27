La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancan este lunes 27 de julio con cobertura nubosa predominante y ambiente templado pero con elevada humedad.

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Las primeras horas del día presentan bancos de niebla o neblinas matinales en zonas suburbanas, manteniendo un panorama gris que predominará durante casi toda la jornada laboral.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 27 de julio

Para la capital, la marca térmica máxima alcanzará los 17°C hacia las primeras horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en 12°C.

El índice de humedad se sostendrá elevado, marcando picos de hasta 90%, con vientos del sector noreste rotando al este a velocidades moderadas de entre 6 y 16 km/h (10 mph).

Cómo estará clima en CABA este lunes 27 de julio

Hacia la tarde-noche no se descartan precipitaciones aisladas o lloviznas breves, con una probabilidad baja del 20%. En la zona del Gran Buenos Aires (GBA) norte y oeste, el cielo estará igualmente cubierto, con marcas térmicas muy parecidas a las del centro porteño.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo la lupa la región patagónica, donde prevalece la influencia de aire frío en el extremo sur.

Sistemas de baja presión dominan la franja austral y cordillerana, con nubosidad variable en la región pampeana y el centro del país.

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Pronóstico extendido y tendencia semanal

Durante el martes 28 se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, que se fijará en torno a los 14°C, manteniéndose las condiciones de abundante nubosidad y baja probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche.

Para el miércoles 29 y el jueves 30, el viento persistirá desde el sector sudeste y este. Se registrarán mañanas frescas con mínimas de 10°C y tardes con máximas estables de 14°C.

Hacia el viernes 31 de julio ingresará un sistema de mayor inestabilidad que incrementará la probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche en toda la región metropolitana.

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