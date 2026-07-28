El escenario meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta este martes 28 de julio bajo un patrón de marcada estabilidad pero con abundante nubosidad y elevada humedad.

Durante las primeras horas de la mañana, la presencia de neblinas matinales reducirá de forma considerable la visibilidad en las principales autopistas, puentes y accesos a la Capital Federal.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 28 de julio

Para la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cielo mayoritariamente cubierto a lo largo de toda la jornada, con escasa o nula presencia de sol. La marca mínima se ubicará en los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C, registrando una amplitud térmica acotada debido al techo de nubes.

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Clima martes 28 de julio

En la franja del Gran Buenos Aires (GBA), los porcentajes de humedad relativa superarán el 90% en la primera mitad del día, propiciando un ambiente frío y húmedo. Las zonas periféricas del conurbano oeste y sur registrarán marcas térmicas levemente más bajas en las primeras horas, rozando los 11°C.

Los vientos predominarán leves a moderados del sector este y sureste, soplando con velocidades estimadas entre 10 y 20 km/h. No se anticipan ráfagas de intensidad peligrosa ni probabilidad de precipitaciones durante este martes en todo el corredor metropolitano.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene bajo alerta amarilla a diversos sectores del interior del país por el desarrollo de tormentas severas, con probabilidad de caída de granizo y ráfagas intensas.

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En contraposición, la región patagónica enfrenta complicaciones meteorológicas derivadas de intensas nevadas e ingreso de aire frío. La provincia de Río Negro se encuentra bajo emergencia climática decretada en municipios como San Carlos de Bariloche, donde las autoridades restringieron la circulación vehicular ante la acumulación de nieve.

El resto del centro y norte argentino se ve dominado por un centro de alta presión que garantiza estabilidad atmosférica, aunque con cobertura de nubosidad baja y bancos de niebla extendidos sobre la región pampeana y el litoral.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El patrón de cielos grises y alta humedad en el AMBA se extenderá sin grandes variaciones durante la mitad de la semana. Las marcas oscilarán entre los 11°C y 15°C entre el miércoles 29 y el jueves 30, consolidando un ambiente fresco e inalterado.

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La estabilidad comenzará a quebrarse hacia el cierre del viernes 31, momento en que se proyecta la entrada de un frente de inestabilidad proveniente del sector sudoeste.

Este cambio en la circulación de los vientos habilitará el desarrollo de lluvias y lloviznas hacia la noche del viernes, dando paso a un fin de semana con precipitaciones intermitentes sobre toda la zona metropolitana.