La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA amanecen con un pronóstico inestable. La jornada presenta nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas, lo que exige precaución en la rutina diaria. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas moderadas, mientras la humedad se mantendrá elevada durante toda la jornada, afectando la sensación térmica y requiriendo paraguas para quienes deban circular por la vía pública.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 20 de abril

El cielo permanecerá mayormente nublado sobre la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19°C. La humedad relativa será muy alta, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Los vientos soplarán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h en distintos momentos del día, complicando el tránsito.

Clima lunes 20 de abril

En el Conurbano bonaerense, las condiciones mantendrán una tendencia similar de inestabilidad. Se esperan precipitaciones aisladas en varios distritos, con una cobertura nubosa que persistirá de forma constante. La combinación de humedad alta y temperaturas templadas definirá una jornada gris, donde la visibilidad podrá reducirse por momentos durante los episodios de lluvia, por lo que se recomienda máxima prudencia en el traslado vehicular.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo constante sobre diversas regiones del territorio. En las provincias del norte y noreste argentino, se observa una inestabilidad persistente que podría derivar en fenómenos de tormentas durante las próximas horas. Los habitantes de estas zonas deberán seguir de cerca las actualizaciones oficiales para conocer si el nivel de alerta aumenta según la evolución meteorológica.

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Por otro lado, hacia la región central y sur del país, las condiciones muestran una mayor estabilidad, aunque con un descenso térmico marcado hacia la noche. En las provincias cordilleranas, el viento del sector oeste predominará, lo que generará condiciones de frío intenso en las zonas altas. Se recomienda a la población consultar el sitio oficial del SMN antes de emprender viajes de larga distancia.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, la tendencia indica una persistencia de la masa de aire húmedo en el área metropolitana. El martes y miércoles mantendrán registros térmicos similares, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. La rotación de los vientos hacia el sector sur, hacia la mitad de semana, marcará un leve descenso en la temperatura, brindando un alivio al ambiente húmedo actual.

Hacia el final de la semana, el tiempo se presentará más estable y con una mayor presencia de sol. El aire más fresco y seco dominará la atmósfera, lo que favorecerá un ascenso en la amplitud térmica entre la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas se normalizarán gradualmente, permitiendo jornadas más agradables para las actividades al aire libre hacia el próximo fin de semana.