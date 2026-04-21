La Ciudad de Buenos Aires, CABA y el AMBA enfrentarán este martes un pronóstico de tiempo inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada contará con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40 y el 70 por ciento. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intermitentes que afectarán la movilidad y las actividades cotidianas en toda la región metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires alcanzarán una máxima de 21°C, mientras que la mínima se ubicará en los 15°C. Se espera un ambiente húmedo y una alta probabilidad de lluvias durante gran parte del día, lo cual requerirá que los habitantes tengan a mano el paraguas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 21 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una humedad que superará el 75%. La sensación térmica será similar a la temperatura real debido a la persistente cobertura nubosa. Si bien no se esperan ráfagas de viento de gran intensidad, el ambiente se percibirá pesado y algo fresco hacia las primeras horas de la mañana y la noche.

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Clima martes 21 de abril

El Conurbano bonaerense presentará condiciones meteorológicas similares, con una leve variación térmica según la zona. En los sectores más alejados del Río de la Plata, la amplitud térmica será algo más marcada, aunque la inestabilidad se mantendrá constante. Los residentes del Gran Buenos Aires deberán anticipar posibles demoras en el tránsito debido a las precipitaciones que afectarán diversas áreas durante la jornada.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional señala condiciones de inestabilidad en diversas regiones del país. En provincias del noreste argentino se mantendrán alertas por lluvias que podrán presentar intensidad moderada a fuerte. Estas zonas enfrentarán complicaciones en el normal desarrollo de las actividades diarias, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones constantes del organismo meteorológico oficial.

Cómo estará el clima el fin de semana largo del 1 de mayo en el AMBA

En el resto del territorio nacional, prevalecerán condiciones variables. Mientras algunas provincias centrales disfrutarán de una jornada con nubosidad variable y temperaturas templadas, otros sectores del oeste registrarán un descenso marcado en el termómetro. Es fundamental que la población en las zonas con advertencias vigentes se mantenga informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir incidentes.

Pronóstico extendido

Durante los próximos días, la tendencia indica una rotación de los vientos que permitirá un cambio progresivo en la masa de aire. A partir del miércoles y hasta el viernes, la probabilidad de precipitaciones disminuirá gradualmente, dando lugar a una mayor presencia de sol en la Ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas comenzarán un paulatino ascenso hacia el final de la semana laboral.

La estabilidad ganará terreno hacia el fin de semana, con jornadas que se perfilan más despejadas y frescas, especialmente durante las mañanas. Este cambio de patrón atmosférico favorecerá la disipación de la humedad acumulada durante este martes. Los ciudadanos disfrutarán de condiciones más agradables, aunque se aconseja seguir el reporte diario para confirmar cualquier eventual ingreso de nuevos sistemas frontales desde el sur.